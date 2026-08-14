Úhlavu musí kvůli suchu dotovat nýrská přehrada, Plzeň by jinak byla bez vody

„Je to výjimečné. Tak významné nadlepšení průtoku výhradně za účelem umožnění odběru pro úpravnu vody v Plzni realizujeme vůbec poprvé,“ potvrdil Karel Zelenka, dispečer Povodí Vltavy, závodu Berounka v Plzni.
Větší množství vody začali vodohospodáři z nýrské přehrady na Klatovsku do řeky Úhlavy odpouštět 31. července. Zažádala si o to Vodárna Plzeň. Právě z Úhlavy je realizován odběr pro výrobu pitné vody pro Plzeň. Vodní nádrž Nýrsko kromě toho zásobuje vodou také Klatovy a Domažlicko.
„V povolení k odběru surové vody z Úhlavy pro výrobu pitné vody je stanoven minimální zůstatkový průtok, který musí v řece zůstat. Ten je v daném místě přibližně 1 200 litrů za sekundu. Při aktuálním průtoku v Úhlavě jsme se dostali do situace, kdy bychom bez navýšení průtoku nedokázali současně zajistit potřebný odběr pro výrobu pitné vody a dodržet podmínky stanovené v povolení,“ vysvětlila mluvčí Vodárny Plzeň Alena Výborná s tím, že nešlo tedy o fyzický nedostatek vody pro Plzeň.
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Řeka Úhlava je hlavním zdrojem vody pro vodní nádrž Nýrsko. Sbírá se do ní dále ještě voda ze Zelenského a Svinského potoka, které ale dohromady tvoří aktuálně jen asi polovinu z celkového přítoku Úhlavy do nádrže.
„Do koryta Úhlavy odpouštíme aktuálně okolo 780 litrů za sekundu. Dalších přibližně 110 vteřinových litrů jde přímo z nádrže na zásobování vodou pro Klatovy a Domažlicko. Celkem tedy 890 litrů za sekundu,“ vypočetl Zelenka. Dodal, že do nádrže dle výpočtů aktuálně přitéká jen okolo 200 litrů vody za sekundu, přitom jen předepsaný minimální odtok z nádrže do Úhlavy je 360 litrů za sekundu.
Před navýšením průtoku protékalo v Úhlavě přibližně 1 000 litrů za sekundu. Vodárna v danou dobu odebírala přibližně 550 litrů za sekundu. Při takovém průtoku už nebylo možné dlouhodobě zajistit současně potřebný odběr a minimální zůstatkový průtok stanovený v povolení.
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Dispečer Karel Zelenka potvrdil, že hydrologické sucho, kdy se stavy vodních toků pohybují významně pod dlouhodobými měsíčními průměry, je letos extrémní. V zásobním prostoru nádrže je aktuálně 78 procent vody, což je v současné době pro zajištění všech účelů nádrže dostačující, ale není to pro toto období standardní úroveň.
Plzeňané se ale nemusí bát, že by o vodu přišli. „Za současných podmínek omezení odběrů pro výrobu pitné vody aktuálně nehrozí,“ potvrdil dispečer s tím, že vodní nádrž byla právě k těmto účelům navržena a vybudována a plní tak svoji funkci.
To potvrdila i mluvčí vodárny. „Navýšením odtoku z nýrské přehrady jsme získali potřebnou rezervu. Jde o standardní vodohospodářské opatření. Navíc Vodárna Plzeň má také vodu akumulovanou ve vodojemech,“ ujistila Alena Výborná.
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Na území Plzně je celkem šest hlavních velkých vodojemů, vedle nich jsou v systému ještě další menší vodojemy. Jejich hlavním úkolem je vyrovnávat rozdíl mezi výrobou a spotřebou vody a zároveň vytvářet rezervu pro případ krátkodobých výpadků nebo mimořádných provozních situací.
Množství vody, které je ve vodojemech k dispozici, se průběžně mění podle aktuální spotřeby a provozu vodárenské soustavy. Zásoba je dimenzována podle velikosti území, které konkrétní vodojem zásobuje. „Obecně lze říci, že vodojemy představují rezervu v řádu hodin až přibližně jednoho dne,“ uzavřela mluvčí vodárny.