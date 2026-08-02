Nýrsko končí rekonstrukci kanalizace, vodovodu, silnice v Hodousicích za 52 mil.

Pětitisícové Nýrsko na Šumavě dokončuje svoji největší letošní investici. Jde o rekonstrukci kanalizace, vodovodu, silnice a osvětlení v části Hodousice za 52 milionů korun bez DPH. V obci nebyla kvalitní voda, chyběla tam splašková kanalizace a za vypouštění septiků do dešťových svodů hrozily městu sankce. Investici, která si už loni vyžádala asi 15 milionů Kč, hradí Nýrsko ze svého, řekl ČTK starosta Miloslav Rubáš (Volba pro Nýrsko, SNK + STAN). Kanalizace a voda budou hotové v říjnu, všechny stavby do konce roku.
"Je to v podstatě kompletní kanalizace, voda, komunikace, které poměrově vyjdou zhruba nastejno, dále nové veřejné osvětlení a přidává se k tomu firma Cetin s optickými kabely," uvedl Rubáš. Hodousice s více než stovkou obyvatel leží dva kilometry od města.
"Teď už bude hotové propojení čerpací stanice na kanalizaci do Nýrska a zahájíme napojování nemovitostí, první budou ty v blízkosti průtahu," uvedl starosta. Průtah je krajskou silnicí, která získá nový povrch. Vše bude hotovo do poloviny října, řekl. Pak se bude do konce roku dodělávat zbytek místních silnic, nové osvětlení a napojení domů na sítě Cetinu.
"V Hodousicích byl starý vodovod s častými poruchami, teď bude kompletně nový," řekl Rubáš. Navíc byla v obci stará dešťová kanalizace, do níž byly v minulosti přivedené svody a trativody. Z volné kanalizační výpusti na dešťovou vodu se odebíraly vzorky, a pokud by tam někdo vypustil splašky a hodnoty vzorků by byly špatné, město by dostalo pokutu. "Takže se tam dodělala kanalizace. Posbíráme splaškové vody po obci a tlakově je budeme tlačit do Nýrska na čističku odpadních vod," řekl. Na kanalizaci se připojí všechny domy, které dosud mají žumpy.
Nýrská čistírna sice podle Rubáše nemá už moc kapacity, ale potřeby dalších přes 100 obyvatel zvládne obsloužit. "Máme stavební povolení na rekonstrukci čističky, která je z 90. let. Potřebovala by posílit," uvedl. Odhadem jde o 60 milionů korun, město bude shánět dotace.
Nýrsko se sedmi městskými částmi tak bude mít od podzimu odkanalizované všechny kromě Starého Lázu a Blat, kde žije minimum občanů, kteří mají septiky. Opraví se také místní komunikace i část krajské silnice směrem na Blata a na Strážov.