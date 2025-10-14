Los Emil prohnal policisty. Chtěli ho dostat ze zahrady, kde hodoval na jablkách

Valentýna Bílá
  12:12
Los Emil zaměstnal v pondělí policisty z Nýrska na Klatovsku. Vkradl se totiž do zahrady, kde si pochutnával na jablkách, a podle sousedky z vedlejšího pozemku nevěděl kudy ven, zavolala mu proto pomoc. Na policejní hlídku zvířecí celebrita zpočátku vůbec nereagovala, pak se v ní ale probudily pudy divokého zvířete a policisty trochu prohnala. Nakonec Emil bravurně přeskočil plot a zmizel.

Žena z Klatovska zavolala na linku 158 v pondělí dopoledne s tím, že se ve vsi u sousedů na zahradě pohybuje los Emil a nemůže se dostat ven. A protože neměla na sousedy žádný kontakt, obrátila se o pomoc na policisty.

„Kolegové z obvodního oddělení Nýrsko se nejprve spojili s majitelkou chaty a ta souhlasila s tím, aby naše hlídka vstoupila na její pozemek a losovi pomohla,“ popsala krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.

Policisté z Nýrska na Šumavě vyjížděli na oznámení, že na zahradě je los Emil a nemůže ven. Ten si mezitím v klidu pochutnával na jablkách. (13. října 2025)
Los Emil putuje šumavskou krajinou, aktuálně se pohybuje na Klatovsku. (12. října 2025)
Emil zanechal v bahně stopu, myslivci si z ní udělali sádrový odlitek, který použijí například do soutěže.
Když policisté přijeli na místo, los na zahradě vůbec nevypadal bezradně. Ležel spokojeně pod jabloní a pochutnával si na jejích plodech. Mužů zákona si vůbec nevšiml. „Až když se zvedl a policisty zaregistroval, začal se chovat jako divoké zvíře a kolegy po zahradě trošku prohnal,“ pokračuje mluvčí.

Za pomoci hlasitého tleskání Emila zahnali k plotu, který přeskočil, a zmizel ve volné přírodě. Jeho kroky hned vedly do lesů.

Tak přece. Losa Emila v Rakousku uspali a odvezli k Šumavě, málem vnikl na dálnici

Že Emilovi chutnají jablka, vědí moc dobře členové Okresního mysliveckého spolku Klatovy. Aktuálně se totiž pohybuje v jejich honitbě. Dokazují to nejen četné snímky, ale třeba i stopy v bahně, z nichž si myslivci udělali sádrové odlitky, aby je pak využili například do soutěže.

Emil se letos přes Česko a Slovensko dostal do Rakouska, kde ušel přes 500 kilometrů. Nejprve směřoval na západ, pak se ale stočil na sever a snažil se dostat zpátky do České republiky.

19. srpna 2025

Vzhledem k tomu, že hrozilo, že bude chtít překonat dálnici, jej ochránci koncem září uspali a převezli k lipenské přehradě. Vypustili jej v místech, kde žije největší populace losů na českém území. Podle odhadů plynoucích z monitoringu vědců je to asi 15 zvířat.

Emil se následně vydal ke Stožci na Prachaticku a pokračoval stejným směrem na rozhraní Česka a Bavorska. Jeho pohyb na Šumavě sledoval národní park. Prvního října se ale vybila baterie na lokátoru a o jeho pohybu už nyní informují jen lidé, kteří mají to štěstí, že ho spatří na vlastní oči. Majestátní zvíře se například procházelo u Hartmanic.

„Podle jeho pohybu, který jsme mohli sledovat, se mu v této lokalitě zalíbilo,“ řekl před dvěma týdny mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.

1. října 2025

