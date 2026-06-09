O studium medicíny v Plzni je letos opět větší zájem, fakulta přijme 370 prváků

Zájem o studium na Lékařské fakultě v Plzni, součásti Univerzity Karlovy, stále stoupá. Šanci na přijetí má letos každý desátý uchazeč, který si podal přihlášku. Přihlášku na všeobecné lékařství, zubní lékařství a na navazující magisterské studium zobrazovacích a ozařovacích technologií si letos podalo přes 3700 studentů, loni jich bylo necelých 3600, řekla dnes ČTK mluvčí fakulty Barbora Černíková. Fakulta přijme ke studiu v češtině 370 studentů, počty studentů nastupujících do prvních ročníků jsou stejné jako v předchozích letech.
Část uchazečů se hlásí na oba lékařské programy. Některé z nich fakulta přijme díky jejich vynikajícím studijním výsledkům bez přijímacích zkoušek. Ostatní zájemci budou v přijímacím řízení psát písemné testy z fyziky, chemie a biologie.
Na přijímací zkoušky, které budou 15. června, přijede do univerzitního kampusu na Lochotíně 2650 adeptů obou lékařských oborů a také navazujícího magisterského oboru pro radiologické asistenty. Fakulta proto předpokládá možné dopravní komplikace a problémy s parkováním. "Letos by mohla být situace ještě ztížena stavbou probíhající v areálu fakultní nemocnice, pro niž je využívána příjezdová cesta ke kampusu," upozornila Černíková. Dopravu v okolí fakulty i nemocnice bude 15. června řídit městská a státní policie, aby byl zajištěn plynulý průjezd vozidel zdravotnické záchranné služby.
Přihlášku na šestileté studium všeobecného lékařství si letos podalo 2474 studentů, fakulta přijme 300 lidí, tedy asi 12 procent přihlášených. Na pětileté zubní lékařství přišlo 1140 přihlášek, fakulta přijme 50 studentů, tedy přes čtyři procenta přihlášených. Do dvouletého navazujícího magisterského oboru pro radiologické asistenty se letos hlásí 97 lidí, do prvého ročníku jich nastoupí 20.
Kromě studia v češtině fakulta přijímá také zahraniční uchazeče o studium v angličtině. Letos se jich hlásí 242 na všeobecné lékařství a 104 na zubní lékařství. "Přijímací zkoušky většinou skládají ve své zemi prostřednictvím specializovaných agentur. Přímo na plzeňské lékařské fakultě se přijímací zkoušky pro studium v angličtině konaly 3. června a zúčastnilo se jich 63 zájemců. Ke studiu v angličtině, které si studenti hradí, má být letos přijato 130 uchazečů, z toho 28 na zubní lékařství," dodala Černíková.
Na fakultě, která loni slavila 80 let v Plzni, se na povolání lékaře připravuje přes 2000 studentů, asi čtvrtina studuje v angličtině. Fakulta na podzim 2022 otevřela nový kampus vedle fakultní nemocnice na Lochotíně za 1,84 miliardy korun. Přesunula se tam teoretická výuka, která se do té doby odehrávala v několika budovách ve městě. Plzeň tak získala nejnovější areál pro studium medicíny v ČR. Od té doby počty přihlášek ke studiu rostou.