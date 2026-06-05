O Víkendu otevřených zahrad provedou třemi plzeňskými zahradami průvodci

Všechny tři plzeňské městské zahrady se o víkendu 13. a 14. června otevřou veřejnosti při tradičním Víkendu otevřených zahrad. V Arboretu Sofronka, Luftově zahradě a ve výukovém areálu na hrázi Velkého Boleveckého rybníka připravili správci městské zeleně komentované prohlídky, program pro děti i přednášky o přírodě. Do 16. ročníku celostátní akce se v Plzeňském kraji přihlásilo 38 soukromých, veřejných, komunitních, církevních a dalších zahrad. V celém Česku se zapojí 343 zahrad, zjistila ČTK.
"Víkend otevřených zahrad nabízí veřejnosti možnost dozvědět se mnohem více o zahradách, jejich historii a o tom, co v nich roste a žije. Naši pracovníci i spolupracovníci, kteří o tyto zahrady pečují, se rádi o své znalosti a zkušenosti podělí s příchozími při komentovaných prohlídkách či besedách," řekl náměstek plzeňského primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN).
Arboretum Sofronka, založené v roce 1956 jako státní odborné výzkumné pracoviště zaměřené na šlechtění borovic, má jednu z nejrozsáhlejších sbírek různých druhů borovic na euroasijském kontinentu. Od roku 2010 patří městu. O Víkendu otevřených zahrad nabídne program zaměřený na les, přírodu a včelařství. Připraveny budou odborné prohlídky s dendrologickým výkladem, exkurze spojené s krmením daňků, vycházky do městského lesa i stanoviště lesní pedagogiky pro rodiny s dětmi. Chybět nebude houbařská poradna, ukázky dravců a sov nebo možnost zakoupení okrasných dřevin. Součástí programu budou také Včelí dny s přednáškami a praktickými ukázkami práce se včelstvy.
Veřejnosti se v Plzni otevře také Luftova zahrada založená mezi lety 1918 a 1933. Při komentovaných prohlídkách návštěvníci uvidí exotické dřeviny a mokřad s živočichy.
Výjimečně přístupný bude rovněž výukový areál u rybárny na hrázi Velkého Boleveckého rybníka, který běžně slouží vzdělávacím účelům. Zájemci si prohlédnou modelové ukázky ekosystémů bolevecké rybniční soustavy, pobřežní vegetaci, vřesoviště, rašeliniště i expozici léčivých bylin. Součástí areálu jsou také hmatový chodník, mechárium a šiškárium.