O víkendu zemřel u Sušice po nárazu do stromu devětasedmdesátiletý cyklista

Těžkému zranění podlehl v sobotu devětasedmdesátiletý cyklista, který nedaleko Sušice na Klatovsku na kole narazil do stromu. ČTK o tom dnes informovala policejní mluvčí Barbora Kunešová.
Oznámení o pádu cyklisty přijali policisté v sobotu kolem 14:00. Muž jel na kole po účelové komunikaci ve směru od Nuzerova na Páteček. Za křižovatkou na obec Volšovy vyjel mimo komunikaci a narazil do vzrostlého stromu. "Při nehodě utrpěl vážné zranění v oblasti hlavy," uvedla mluvčí. I přes pomoc dvou svědků, kteří přivolali záchrannou službu a poskytli cyklistovi první pomoc, muž na místě zemřel.
K určení přesné příčiny smrti policisté nařídili soudní pitvu, která by měla mimo jiné objasnit, zda za nehodou nebyla náhlá zdravotní indispozice. Událostí se zabývají klatovští kriminalisté, dodala mluvčí.
Prázdninové nehody si v Plzeňském kraji dosud vyžádaly čtyři lidské životy. V červenci zemřel v kraji jeden člověk - u Maršovic na Klatovsku narazila řidička, která nevlastnila řidičské oprávnění, do stromu u silnice. Následkům zranění na místě podlehla. Tři lidé zemřeli při srpnových nehodách. Kromě sobotní smrtelné nehody cyklisty u Sušice zemřel 9. srpna dvaapadesátiletý řidič motocyklu, který narazil do stromu mezi Filipovou Hutí a Horskou Kvildou na Šumavě. O den později zemřel osmdesátiletý řidič osobního auta, který na okružní křižovatce u Štěnovic na Plzeňsku narazil do palisádové zábrany kruhového objezdu. Loni za celé prázdniny zemřelo v Plzeňském kraji při dopravních nehodách šest lidí, všechny smrtelné nehody se staly v srpnu.