O vyšetření ledvin byl v Klatovech zájem, u dvou třetin pacientů našli riziko

U zhruba dvou třetin zájemců, kteří na vyšetření přišli, zjistili lékaři riziko onemocnění ledvin. Zpravidla měli mimořádně vysoké hodnoty tlaku nebo krevního cukru v kombinaci s jinými rizikovými zdravotními potížemi.

„Během dopoledne přišlo k vyšetření téměř 150 lidí, přičemž u 60 procent bylo zjištěno střední riziko nemoci a u deseti procent vysoké riziko nemoci. Šest pacientů jsme okamžitě objednali ke komplexnímu vyšetření do nefrologické ambulance,“ říká vedoucí lékařka pracoviště Kateřina Olulehle s doplněním, že většina lidí byla ve věku nad 60 a částečně i nad 70 let, přičemž s věkem se riziko nemoci zvyšuje. Přišlo ale i několik zájemců ve věku od 30 do 50 let a také mezi nimi byla pacientka s rizikovým nálezem.

Riziko onemocnění ledvin se zvyšuje především v přítomnosti vysokého krevního tlaku, cukrovky, při nadváze, ale také po padesátém roce života. „Je vyšší u kuřáků a osob s nadváhou. Zvláště rizikovou skupinu tvoři lidé, v jejichž rodině se onemocnění ledvin již vyskytlo,“ vysvětlila vedoucí lékařka. Dobrou zprávou je, že onemocnění ledvin lze při včasném zjištění často zpomalit nebo zastavit.

Důležité je ale právě včasné zjištění, což je bez odborného lékařského vyšetření nemožné. Nemocné ledviny totiž nebolí, pacient sám nemoc neodhalí, protože dokud ledviny fungují, nemusí mít žádný evidentní příznaky nemoci. Nemoc si zpravidla uvědomí až v případě selhávání ledvin, kdy už ale léčba nemusí být účinná a stav ledvin se nemusí podařit významně zlepšit. Právě kvůli zákeřnosti onemocnění ledvin se pořádá preventivní akce.