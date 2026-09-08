Občané Plzeňského kraje vytřídili 38.800 t využitelných odpadů, meziročně stejně

Obyvatelé Plzeňského kraje loni vytřídili 38.800 tun využitelných odpadů, meziročně téměř stejně. Na každého občana regionu připadá 20,9 kilogramu papíru, 18 kg plastu, 15,5 kg skla a 8,7 kg kovů. Při vyhlášení 21. ročníku soutěže měst a obcí kraje v třídění odpadu My už třídit umíme! to uvedla Lenka Šlajsová z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje.
"Nejlépe z nejmenších obcí do 300 obyvatel loni třídily obce v pořadí Srní na Klatovsku, Čilá na Rokycansku a Modrava na Klatovsku," uvedla. V kategorii do 1000 obyvatel Chudenice a Černíkov, obě z Klatovska, a Horní Bělá na severu Plzeňska. Mezi většími sídly nad 1000 obyvatel byly první Hromnice na severním Plzeňsku, Železná Ruda na Klatovsku a Chrást u Plzně. "Obec s největším meziročním nárůstem vytříděných odpadů, takzvaný skokan roku, je Dlouhý Újezd na Tachovsku," řekla Šlajsová.
Podle Hany Valnohové, regionální manažerky odpadové společnosti EKO-KOM, je zásadním kritériem množství vytříděných odpadů na občana a počet tříděných komodit. "Dále byla zohledněna hustota sběrné sítě, sběr kovových odpadů a objem směsného komunálního odpadu pod 180 kilogramů na osobu a rok," řekla. Hodnocení vychází z dat, které obce pravidelně dávají do systému EKO-KOM.
Absolutní výtěžnost včetně samostatně zapojených výkupen byla loni v Plzeňském kraji 82 kilogramů na osobu, což bylo 14. místo mezi regiony. V celkové výtěžnosti byl kraj 11. se 73,1 kg na hlavu, bez kovů a dřeva devátý s 54,7 kg na osobu. Klasifikaci "dobrý" získal ve sběru skla, "podprůměrný" v papíru a "lehce podprůměrný" ve sběru všech komodit.
Odpadová politika celé Evropy je podle Šlajsové zaměřená na předcházení vzniku odpadů. "Tento úkol se pomalu a postupně daří plnit i v ČR a Plzeňském kraji. Množství vytříděného odpadu částečně stagnuje a už skokově nestoupá. Důraz je kladen na čistotu, kvalitu vytříděných složek a jednoduchost recyklace," uvedla. Smyslem soutěže je zvýšit zájem obcí, objem separovaného odpadu i o kvalitu budoucích surovin.
Obce s nejvyšší výtěžností zpětného odběru drobného elektroodpadu oceňuje firma Asekol. Podle jejích dat bylo loni v kraji sesbíráno 1542 tun elektrozařízení, tedy v průměru 2,5 kg na osobu. V kategorii do 1000 obyvatel vyhrál Drahoňův Újezd z Rokycanska, do 5000 obyvatel Černošín na Tachovsku a nad 5000 občanů Klatovy. V další soutěži hodnotí firma Elektrowin sběr domácích elektrických spotřebičů a nástrojů. Obyvatelé kraje jich vytřídili 3431 tun, což je 5,58 kg na osobu. Podle velikosti vyhrály Líně, Horní Bříza, obě na Plzeňsku, a Rokycany.