Obce i občané z jihu Plzeňska nesouhlasí se státním návrhem oblastí pro větrníky

Zástupci měst a obcí z jihu Plzeňska předali vedení Plzeňského kraje nesouhlas s vymezením takzvaných akceleračních zón Řenče, Střížovice a Únětice. V těchto oblastech se podle návrhu ministerstva pro místní rozvoj (MMR) počítá s rychlejším a jednodušším povolováním větrných elektráren. Města a vesnice z jihu Plzeňska žádají kraj, aby aktivně hájil zájmy dotčených obcí a jejich obyvatel. Vyplývá to z textu prohlášení, které má ČTK k dispozici.
Obyvatelé těchto oblastí dnes zveřejnili i petici, ve které žádají o vypuštění zón ze změny rozvojového plánu. Argumentují hlukem, vizuální dominancí v krajině, ztrátou klidového charakteru území, a rizikem ohrožení spodních vod a vodního režimu. Navržené oblasti podle nich zasahují do území s vysokou krajinářskou a kulturní hodnotou a až desítky větrníků by změnily charakter krajiny a zhoršily kvalitu zdejšího života. Žádají MMR, aby jim do 30 dnů zaslalo stanovisko k petici a způsob jejího vyřízení.
V Plzeňském kraji by mělo podle návrhu vyrůst zhruba 60 větrných elektráren v takzvaném zrychleném řízení, kdy získají povolení do roka. Největší oblasti jsou právě na jihu Plzeňska. Mapu zveřejnilo MMR 14. dubna.
Jednotlivé kraje projednají s ministerstvem návrhy tento čtvrtek v Praze. Poté mají 15 dní na připomínky. Starostové z Plzeňska předali kraji protiargumenty. Veřejné projednání s obcemi bude 15. května, připomínky lze posílat do 1. června včetně.
Obce žádají kraj, aby učinil veškeré kroky k ochraně krajinných, přírodních a sídelních hodnot dotčeného území a k zachování co nejširší rozhodovací pravomoci územních samospráv při posuzování a umisťování staveb větrných elektráren.
"O oblastech pro větrníky se mělo s občany debatovat, a ne stanovit akcelerační oblasti natvrdo a postavit obce před hotovou věc," řekl starosta čtyřtisícových Blovic Robert Zelenka (Žijeme Blovice, SNK). Podle starostů není krajina od hradu Radyně k zámku Zelená Hora u Nepomuku, pás mezi řekami Úhlavou a Úslavou pro vysoké větrníky vhodný.
"Primárně se veškeré obce bojí toho, že tím, že nám vymezí akcelerační oblasti, tak nás zbaví možnosti rozhodovat o svém území a bude o nás rozhodovat někdo jiný," řekl starosta Chválenic Pavel Kvídera (Pro občany).