Sedm příhraničních měst a obcí z Tachovska, které dnes podepsaly memorandum s pěti bavorskými sídly, chápou nový svazek jako dosud výjimečnou příležitost pro rozvoj regionu. Připravují společné projekty pro oblast směrem z Tachova na Tirschenreuth, kam jezdí za prací polovina jejich obyvatel. Díky tomu si staví domy v pohraničních českých obcích, a ty se nevylidňují, zjistila ČTK od starostů. V oblasti žije přes 35.000 lidí.
Starosta Studánky s 580 obyvateli Silvie Vajskebrová (Pro Studánku) uvedla, že dohody obcí o spolupráci už se v minulosti uzavíraly, ale teď nejde jen o formální dokument. "Je to provázáno s konkrétními kroky, takže tomu věřím a slibuji si od toho hodně," řekla. Prvními faktickými kroky jsou nová autobusová linka Tachov-Bärnau-Tirschenreuth, připravovaná oprava silnice ke státní hranici a dnes zvolený koordinátor, který bude zajišťovat pro všechny starosty informace, provoz a agendu.
"Když se železná opona otevřela, tak to trochu fungovalo, ale poslední dobou se to zbrzdilo. Memorandum vnímám jako milník, že to začne fungovat," řekl starosta Chodského Újezdu s 850 obyvateli Václav Raba (Pro rozvoj obce 2022). Přál by si, aby se opravily přeshraniční cesty pro pěší a cyklisty i silnice, aby české obce lákaly víc návštěvníků. "Větší svazek snáze dosáhne na dotace, díky nimž se podaří území zatraktivnit," uvedl.
Starostka Dlouhého Újezdu se 400 obyvateli Monika Holečková Machanová (Jednotný Újezd) by nejvíc uvítala vzájemnou informovanost o záměrech a akcích. "Každý druhý občan od nás do Bavorska jezdí nakupovat a do práce," řekla starostka. Podle starosty Broumova se 140 obyvateli Romana Siladiho (Občané Broumova 2022) mohou díky rozšíření spolupráce vznikat komunitní centra a obcím to zajistí výraznější turistiku. "Důležité budou společné projekty a informovanost," řekl. Zmínil třeba plánované větrníky za hranicemi v Bavorsku.
Podle starostky Milířů s 250 obyvateli Zlaty Tejmlové (SNK Milíře) bude zásadní oprava silnice mezi Halží a Pavlovým Studencem ke státní hranici. "Aby si přijíždějící řekli, že to tady vypadá krásně, protože okolí a přírodu (Českého lesa) máme úplně nejlepší," řekla. Podle Tejmlové už spolupráci nebrání jazyková bariéra, protože mladá generace je výborně vybavená.
"Mohli bychom třeba otevřít další menší turistické přechody, jako to bylo dřív. Máme třeba rozhlednu Havran, která by se dala lépe využít, ale musí k ní být lepší cesta," řekl místostarosta Lesné se 450 obyvateli Patrik Kotlan (Společná Lesná).
Podle starosty Tachova Petra Vrány (Volím Tachov) otevírá spolupráce výrazně větší možnosti. "Jsme schopni získat do budoucna daleko větší podporu z krajských i centrálních míst, pro něž budeme partnerem," řekl. Podle něj je teď důležité rozjet práci koordinátora, protože dosavadní aktivity byly hodně roztříštěné. Velký potenciál vidí v přeshraniční spolupráci záchranných složek a policie, která dnes funguje jen symbolicky.