Obce z jihu Plzeňska odmítají u MMR navržené oblasti pro rychlé stavby větrníků

Více než 20 obcí z jihu Plzeňska i řada spolků a jednotlivých občanů zaslala ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) námitky k návrhu akceleračních oblastí, kde se počítá s rychlejším povolováním větrných elektráren. Podle starostů není krajina od hradu Radyně k zámku Zelená Hora u Nepomuku, pás mezi řekami Úhlavou a Úslavou, pro vysoké větrníky vhodná. Žádají o její vyškrtnutí z akceleračních oblastí, zjistila dnes ČTK.
Akcelerační zóny jsou v připravované změně územního rozvojového plánu ČR, kterou nechalo ministerstvo pro místní rozvoj zpracovat. Dnes byl poslední den pro podání připomínek obcí.
V Plzeňském kraji by mělo podle návrhu vyrůst zhruba 60 větrných elektráren v takzvaném zrychleném řízení, kdy získají povolení do roka. Největší oblasti jsou právě na jihu Plzeňska. Mapu zveřejnilo MMR 14. dubna.
"Požadujeme, aby tato akcelerační oblast na jihu Plzeňska byla vyřazena. Hlavními argumenty jsou, že příprava oblastí nebyla s obcemi vůbec komunikována, dále poškození krajinného rázu historické oblasti, nedostatečná doba na biologické průzkumy, které se prováděly jenom tři měsíce (mezi srpnem až říjnem)," uvedl starosta Chválenic Pavel Kvídera (Pro občany).
Dále starostové a obyvatelé zmiňují zdravotní rizika vyplývající z provozu větrníků, například infrazvuk. Kvíderu a další kolegy z jihu Plzeňska neuspokojilo veřejné projednávání v Praze 15. května, kde podle něj dostali odpovědi na minimum otázek.
Na projednávání byl podle starosty patrný velký odpor napříč republikou. "Vystoupili tam s pádnými argumenty energetici a další opravdu odborníci. A ti úředníci na to nebyli schopni reagovat, jenom pořád opakovali stejnou písničku pořád dokola. Bylo to smutné kino. A když se jim to nehodilo, tak prostě neodpověděli," řekl. Starosta si myslí, že úředníci už mají akcelerační zóny vyřešené. "Podstatné bude, aby to téma politicky rezonovalo, aby k tomu vláda zaujala nějaký postoj," uvedl.
Město Blovice jako obec s rozšířenou působností připravilo připomínky na 60 stránkách se zpracovatelem posudků EIA (vlivu stavby na životní prostředí) Petrem Hosnedlem. Hlavním argumentem proti stavbám je poškození krajinného rázu historické krajiny a fakt, že stát vymezil oblasti bez projednání s dotčenými obcemi. "Není to napsané tak, že bychom hanili větrnou energii a obnovitelné zdroje, nejsou to žádné výkřiky. Je to je koncipované tak, co by procesně měla obsahovat i následná EIA," řekl starosta Robert Zelenka (Žijeme Blovice, SNK). Podle něj pro pádnou argumentaci udělali starostové maximum tím, že se spojilo více než 20 obcí, které poslaly námitky i společné prohlášení. Vypořádání připomínek má podle něj trvat dva měsíce.
Se změnou územního rozvojového plánu ČR nesouhlasí ani Plzeňský kraj, který také zaslal MMR námitky. Plán vymezuje v regionu sedm akceleračních oblastí o celkové výměře 30 kilometrů čtverečních, v nichž by bylo možné postavit 60 větrných elektráren. "To je výrazně víc, než kolik by měl kraj spravedlivě celorepublikově přispět," řekl krajský radní Petr Fišer (ANO). Expertní územní studie, kterou si kraj nechali vypracovat, podle něj stanovuje, že by měl být počet větrníků v kraji 15 až 20.