Obce z míst, kde by mohlo být úložiště jaderného odpadu, podaly stížnost EK

Autor: ČTK
  17:46aktualizováno  17:46
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Obce ze všech čtyř míst, kde stát zvažuje vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu, podaly stížnost Evropské komisi (EK) pro porušení směrnice o posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí. Nelíbí se jim, že aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem v ČR neprojde podrobným procesem posuzování vlivů (SEA). Ministerstvo životního prostředí (MŽP) podle obcí ukončilo v červnu SEA bez provedení hodnocení a koncepci by teď měla schvalovat vláda. Stížnost EK, kterou připravila a podala advokátní kancelář Doucha Šikola, má ČTK k dispozici.

"Oni (MŽP) řekli, že v aktualizaci nejsou zásadní změny, že nevyžaduje nový proces SEA, což nám vzhledem k tomu, že se úložiště kapacitně mnohonásobně zvětšuje, připadá absolutně divné. Je jasné, že když se něco mnohonásobně zvětší, tak by tam měla být nová SEA. Přitom u dosud platné koncepce se podrobná SEA dělala," uvedl mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti a starosta Horažďovic Michael Forman (ObčanéHD). Podle něj si obce od stížnosti hodně slibují. "Jde o zásadní zásah do přírody, do lidí a do života. Doufáme, že EK ministerstvu nařídí, že se podrobné posouzení vlivů (u aktualizované koncepce) musí udělat," dodal.

Platforma si v červnu stěžovala na MŽP. Jeho mluvčí Veronika Krejčí ČTK tehdy uvedla, že dopady na životní prostředí bude řešit proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) a navazující řízení, až bude známo konečné místo pro úložiště a technické parametry. Koncepce obsahuje podle ní pouze obecné a formální změny a neurčuje konkrétní stavbu, ani nemění vytipované oblasti. EIA posuzuje stavební záměry a projekty, kdežto SEA koncepce.

Podle Edvarda Sequense ze Sdružení pro záchranu prostředí Calla zastupuje v podání stížnosti každou oblast jedna z obcí s podporou dalších 25. "Podnět je podáván společně obcí Cejle za lokalitu Hrádek, obcí Chanovice za lokalitu Březový potok, obcí Rudíkov za lokalitu Horka a obcí Temelín za lokalitu Janoch v rámci společného postupu obcí v dotčených lokalitách," řekl.

Obce uvádějí, že MŽP řádně neodůvodnilo závěr, že aktualizovaná koncepce do roku 2035, kterou zpracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu, nebude předmětem SEA. Koncepce stanoví seznam míst pro umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva, harmonogram jeho výstavby a další plány nakládání s radioaktivním odpadem. "Poslední aktualizaci vláda schválila v listopadu 2017 a tato byla předmětem SEA. U změn koncepcí je proces SEA v ČR dvoufázový. V první fázi zjišťovacího řízení MŽP vyhodnocuje, zda může mít změna koncepce významný vliv na životní prostředí. Pokud dospěje ke kladnému závěru, provede SEA," uvádějí právníci.

Návrh koncepce zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu loni v dubnu. MŽP ukončilo zjišťovací řízení 10. června s tím, že koncepce nebude mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a nebude proto posuzována dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Podle textu stížnosti není proti závěru zjišťovacího řízení SEA na národní úrovni přípustný opravný prostředek, na rozdíl od EIA, kde soudní přezkum umožňuje zákon.

Směrnice EU umožňuje členským státům neprovádět SEA u drobných změn koncepcí, kde nejsou pravděpodobné významné dopady na prostředí. U aktualizace odpadové koncepce ale nejde podle právníků o drobné změny, protože důvodem jejího zpracování je očekávaný nárůst radioaktivního odpadu kvůli plánovaným čtyřem blokům v Dukovanech a Temelíně a šesti malým modulárním reaktorům. Masivní rozvoj jaderné energetiky ze čtyř na 11 gigawattů znamená nárůst radioaktivního odpadu a potřebu vybudovat větší hlubinné úložiště nebo víc hlubinných úložišť, uvedli právníci ve stížnosti podané obcemi.

"Vezměte si, jaká totální hysterie se rozpoutala proti větrným elektrárnám po celé republice. Kdyby řekli, že po celé republice bude umístěno úložiště, tak se proti němu rozpoutá ještě větší hysterie. Ale když je to na čtyřech lokalitách, tak to vlastně zajímá jenom ty lokality, kterých se to dotkne," řekl Forman. Přitom větrník za 30 nebo 50 let zmizí, ale úložiště je podle něj "popelnice" na jaderný odpad, která tam bude statisíce let a nikdo ho nemůže srovnávat se silnicí nebo železnicí.

Hlubinné úložiště, kde mají být půl kilometru pod zemí trvale uložené hlavně tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, má v Česku vzniknout do roku 2050. Lokalita má být vybraná do roku 2030. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) pracuje se čtyřmi oblastmi pro umístění úložiště. Jde o lokality Horka a Hrádek na Vysočině, Janoch u jihočeského Temelína a Březový potok na Klatovsku.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)

Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla ztvárnil desítky rolí, jeho hlasem mluvil v českém znění Harrison Ford či Michael Douglas. Jeho...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci, kdy se na zadní části pánských kalhot hromadí přebytečná látka. Pod zadkem pak vznikají nevzhledné...

„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči

Joseph Konek vylezl na nejvyšší stavbu Česka, dole čekala policie

Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici, přitahují milovníky adrenalinu jako magnet. Josef Konek na ně vylezl v úterý. Dole na něj čekala dvě...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Střední průmyslové škole...

Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026 skončily a volební komise začaly sčítat hlasy. Kdo ovládne pražský magistrát a další radnice v Česku?...

Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo

Pražané v komunálních volbách vybírají zastupitele hlavního města i své městské části.

Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení metropole i svých městských částí. V některých částech hlavního města probíhaly také volby do Senátu....

Kamion uvázlý v pražské Krči tam neměl co dělat, řidiči chybělo povolení

Kamion s nákladem uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze se pokusí...

Uvázlý kamion v Praze ve Vídeňské ulici neměl podle magistrátu povolení k vjezdu do oblasti, kde je zákaz pro vozidla nad 12 tun. Chyběl mu také souhlas k nadměrné přepravě. Policie jako jednu z...

16. října 2026  9:52

Největší vánoční příběhy na zámku Loučeň

16. října 2026  9:18

Polovina parcel v nové čtvrti v Jičíně má majitele, stavět začnou letos

Pohled na budoucí čtvrť v Jičíně. Téměř polovinu pozemků v lokalitě Kasárna...

Necelou polovinu z 52 parcel pro stavbu rodinných domů v nové čtvrti Kasárna dosud ve veřejné dražbě prodalo město Jičín. Utržilo za ně téměř 91 milionů korun. První domy by se mohly začít stavět do...

16. října 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Víc jednosměrek a stání jen na označených místech. Žďár chystá parkovací změny

Dodavatelská firma Kaska již ve vybraných lokalitách instaluje patky pro...

Ještě letos se obyvatelé Žďáru nad Sázavou dočkají série změn v parkování i dopravě celkově. Radnice je zavádí hned v několika částech města, hlavně ale v širším centru a přilehlých sídlištích. K...

16. října 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česká platforma Forga spustila pronájem e-shopů

16. října 2026

Vánoce 2026 ve znamení minimalismu. Decor by Glassor představuje kolekci Less

16. října 2026  8:54

Ceny energií rostou, ale epet nezdražuje novým ani stávajícím zákazníkům

16. října 2026  8:46

Den se železnicí v Liberci

ilustrační snímek

Den plný vlaků a železničních zážitků si celá rodina užije v sobotu na Liberecku.

16. října 2026  8:41

Od slunečnicového chleba ke kváskovému boomu. Jak se proměnilo české pečivo za desítky let?

Čerstvé pečivo pečou v řemeslné pekárně William Thomas Artisan Bakery...

Pamatujete si slunečnicový chléb, který si v devadesátých letech získal oblibu? Od té doby se české pečivo výrazně proměnilo. Současným trendům vládne kvásek, důraz na čisté složení a menší balení....

16. října 2026  8:19

Blíží se Srdce dětem – Maxík z Kladna

16. října 2026  8:08

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Tesco nabízí více než 100 druhů chleba od 30 regionálních pekáren.

16. října 2026

Zájem o Průmyslový palác je obrovský. O víkendu se do něj lidé podívají zdarma

Čelní pohled na zrekonstruovaný Průmyslový palác. (30. září 2026)

Průmyslový palác v pražské Stromovce se po svém znovuotevření po nákladné rekonstrukci těší mimořádnému zájmu veřejnosti. Termíny komentovaných prohlídek byly rozebrány prakticky okamžitě, Výstaviště...

16. října 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.