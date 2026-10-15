Obce z míst, kde by mohlo být úložiště jaderného odpadu, podaly stížnost EK

Obce ze všech čtyř míst, kde stát zvažuje vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu, podaly stížnost Evropské komisi (EK) pro porušení směrnice o posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí. Nelíbí se jim, že aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem v ČR neprojde podrobným procesem posuzování vlivů (SEA). Ministerstvo životního prostředí (MŽP) podle obcí ukončilo v červnu SEA bez provedení hodnocení a koncepci by teď měla schvalovat vláda. Stížnost EK, kterou připravila a podala advokátní kancelář Doucha Šikola, má ČTK k dispozici.
"Oni (MŽP) řekli, že v aktualizaci nejsou zásadní změny, že nevyžaduje nový proces SEA, což nám vzhledem k tomu, že se úložiště kapacitně mnohonásobně zvětšuje, připadá absolutně divné. Je jasné, že když se něco mnohonásobně zvětší, tak by tam měla být nová SEA. Přitom u dosud platné koncepce se podrobná SEA dělala," uvedl mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti a starosta Horažďovic Michael Forman (ObčanéHD). Podle něj si obce od stížnosti hodně slibují. "Jde o zásadní zásah do přírody, do lidí a do života. Doufáme, že EK ministerstvu nařídí, že se podrobné posouzení vlivů (u aktualizované koncepce) musí udělat," dodal.
Platforma si v červnu stěžovala na MŽP. Jeho mluvčí Veronika Krejčí ČTK tehdy uvedla, že dopady na životní prostředí bude řešit proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) a navazující řízení, až bude známo konečné místo pro úložiště a technické parametry. Koncepce obsahuje podle ní pouze obecné a formální změny a neurčuje konkrétní stavbu, ani nemění vytipované oblasti. EIA posuzuje stavební záměry a projekty, kdežto SEA koncepce.
Podle Edvarda Sequense ze Sdružení pro záchranu prostředí Calla zastupuje v podání stížnosti každou oblast jedna z obcí s podporou dalších 25. "Podnět je podáván společně obcí Cejle za lokalitu Hrádek, obcí Chanovice za lokalitu Březový potok, obcí Rudíkov za lokalitu Horka a obcí Temelín za lokalitu Janoch v rámci společného postupu obcí v dotčených lokalitách," řekl.
Obce uvádějí, že MŽP řádně neodůvodnilo závěr, že aktualizovaná koncepce do roku 2035, kterou zpracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu, nebude předmětem SEA. Koncepce stanoví seznam míst pro umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva, harmonogram jeho výstavby a další plány nakládání s radioaktivním odpadem. "Poslední aktualizaci vláda schválila v listopadu 2017 a tato byla předmětem SEA. U změn koncepcí je proces SEA v ČR dvoufázový. V první fázi zjišťovacího řízení MŽP vyhodnocuje, zda může mít změna koncepce významný vliv na životní prostředí. Pokud dospěje ke kladnému závěru, provede SEA," uvádějí právníci.
Návrh koncepce zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu loni v dubnu. MŽP ukončilo zjišťovací řízení 10. června s tím, že koncepce nebude mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a nebude proto posuzována dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Podle textu stížnosti není proti závěru zjišťovacího řízení SEA na národní úrovni přípustný opravný prostředek, na rozdíl od EIA, kde soudní přezkum umožňuje zákon.
Směrnice EU umožňuje členským státům neprovádět SEA u drobných změn koncepcí, kde nejsou pravděpodobné významné dopady na prostředí. U aktualizace odpadové koncepce ale nejde podle právníků o drobné změny, protože důvodem jejího zpracování je očekávaný nárůst radioaktivního odpadu kvůli plánovaným čtyřem blokům v Dukovanech a Temelíně a šesti malým modulárním reaktorům. Masivní rozvoj jaderné energetiky ze čtyř na 11 gigawattů znamená nárůst radioaktivního odpadu a potřebu vybudovat větší hlubinné úložiště nebo víc hlubinných úložišť, uvedli právníci ve stížnosti podané obcemi.
"Vezměte si, jaká totální hysterie se rozpoutala proti větrným elektrárnám po celé republice. Kdyby řekli, že po celé republice bude umístěno úložiště, tak se proti němu rozpoutá ještě větší hysterie. Ale když je to na čtyřech lokalitách, tak to vlastně zajímá jenom ty lokality, kterých se to dotkne," řekl Forman. Přitom větrník za 30 nebo 50 let zmizí, ale úložiště je podle něj "popelnice" na jaderný odpad, která tam bude statisíce let a nikdo ho nemůže srovnávat se silnicí nebo železnicí.
Hlubinné úložiště, kde mají být půl kilometru pod zemí trvale uložené hlavně tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, má v Česku vzniknout do roku 2050. Lokalita má být vybraná do roku 2030. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) pracuje se čtyřmi oblastmi pro umístění úložiště. Jde o lokality Horka a Hrádek na Vysočině, Janoch u jihočeského Temelína a Březový potok na Klatovsku.