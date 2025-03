Začala stavba obchvatu Přeštic, na dvou místech překoná železniční trať

„Jak důležitý je to projekt pro naše město, se jen těžko vyjadřuje slovy. Není to jen o intenzitě dopravy, i když se s nadsázkou dá říct, že někdy průjezd přes Přeštice trvá stejně dlouho jako cesta z Plzně do Přeštic. Extrémní intenzita dopravy na průtahu v poslední době často přinášela nehody s účastí chodců, a to je něco, co opravdu nechceme, zvláště když důsledky bývají pro chodce i fatální,“ řekl dnes přeštický starosta Tomáš Chmelík.

Obchvat, který plynule naváže na předloni otevřený prodloužený dálniční přivaděč od Vysoké až k Přešticím, bude vybudovaný jako klasická silnice s jedním jízdním pruhem pro každý směr. Obchvat postaví sdružení firem Valcano, Duna Aszfalt a Silnice Klatovy, které v tendru nabídly nejnižší cenu 788,3 milionu korun bez DPH.

I když v ŘSD obálky s nabídkami otevírali už loni na podzim, smlouvu s vítězem tendru podepsali až před několika dny.

„Z osmi nabídek bylo hned pět s cenou pod 70 procent toho, co spočítali projektanti. Tvářily se jako mimořádně nízké. Na základě toho jsme dělali prověření přes odbornou společnost, která nám ekonomicky zhodnotila nabídky, žádná z nich nakonec nebyla vyhodnocena jako mimořádně nízká. Vítězná nabídková cena, která je na 59 procentech ceny spočítané projektanty, má ještě rezervu v řádu desítek milionů korun,“ vysvětlil šéf plzeňského pracoviště ŘSD Miroslav Blabol, proč k podpisu smlouvy a zahájení prací nedošlo už na podzim loňského roku.

Součástí obchvatu bude pět silničních mostů, jeden železniční a dva nadjezdy. Na dvou místech je nutné překonat železniční trať. V severní části přeložky převede ŘSD silnici přes trať pomocí mostu, v jižní části přeložky vznikne nový železniční most a silnice první třídy číslo 27 povede pod tratí.

Archeologové při svém průzkumu objevili v trase obchvatu například sídliště z doby bronzové i cihelnu z konce 19. století.

Omezení budou jen malá

Generální ředitel ŘSD Radek Mátl podotkl, že obchvat vyroste převážně v nezastavěném území. „Většinu času tak nečekají řidiče dopravní omezení. Stavba je obrovským přínosem pro Přeštice, které jsou doslova zahlcené tranzitní dopravou, a navíc zohledňuje jejich budoucí rozvoj, přeložka silnice umožní i zdvoukolejnit železniční trať,“ vypočítal Mátl.

Ministr dopravy Martin Kupka řekl, že na podobných stavbách bývá velký boj, aby se podařilo vykoupit pozemky. „Zvláštní poděkování patří městu Přeštice za dlouhodobou spolupráci a významnou pomoc, aby stavba neuvízla na majetkoprávních vztazích. Teď, když je podepsaná smlouva a začíná stavba, je vidět světlo na konci tunelu. Za necelé dva roky se tu bude jezdit, a to je důležitá zpráva pro všechny, kteří v Přešticích bydlí, i pro všechny motoristy. V loňském roce byl plně zprovozněný obchvat Klatov, s obchvatem Přeštic bude cesta na Šumavu a do Německa ještě snazší,“ vypočítal ministr Kupka.

Regionální šéf ŘSD Miroslav Blabol doplnil, že v příštím roce chtějí ještě na silnici z Přeštic do Klatov stavět kruhový objezd na vjezdu do Lužan od Přeštic, který nahradí současnou nepřehlednou křižovatku hned za zatáčkou. „Máme vydaná povolení, dokončuje podklady pro výběrová řízení. Chceme, aby byla hotová dřív, než bude dokončený obchvat Přeštic,“ plánuje Blabol.

ŘSD se zabývá i přípravou navazující stavby na obchvat Klatov, a to mezi Klatovy a Švihovem. Dokončená je technická studie, projekt má platné stanovisko EIA.

Obchvat Přeštic uleví nejen místním obyvatelům a řidičům, ale pomůže i kulturnímu dědictví. „Kdyby se obchvat neudělal, tak by další desetiletí dopravy jezdící jen několik metrů od něj nepřežil přeštický kostel Nanebevzetí Panny Marie. Je to národní kulturní památka, skutečný skvost, největší barokní kostel v České republice postavený mimo Prahu,“ řekl ministr kultury Martin Baxa.

Obchvat Přeštic (9. 9. 2024):