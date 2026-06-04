Obec Úherce na Plzeňsku otevřela skatepark s neobvyklým tvarem překážek

Obec Úherce na Plzeňsku otevřela skatepark o rozloze 600 metrů čtverečních. Jde o neobvyklé sportoviště s organickými tvary překážek od jednoduchých po skoro nejtěžší, řekl ČTK Petr Karlíček z firmy Mystic Constructions, která skatepark navrhla a postavila. Vybudováním sportoviště reaguje obec se 430 obyvateli na rostoucí zájem o akční sporty zejména u mladých lidí, uvedl starosta Vlastimil Blažek (SNK za spokojený život v obci).
"Chceme děti dostat od mobilů a počítačů k pohybu, což se nám postupně daří. Začalo sem jezdit také více lidí z jiných obcí, protože něco takového není všude," uvedl Blažek. Skatepark je součástí sportovního a kondičního areálu s multifunkčním hřištěm, pumptrackem, WC, zázemím a osvětlením. Obec do něj za pět let dala celkem 11,5 milionu korun, z toho skatepark, který postavila bez dotace, ji stál 3,8 milionu korun. Obec ještě plánuje postavit venkovní hřiště pro starší lidi, zastupitelstvo už schválilo poptávkové řízení.
Materiálem, ze kterého skatepark vznikl, je vysoce odolný leštěný beton. "Ve srovnání s jinými skateparky u nás je tohle úplně o něčem jiném. Všude jinde mají hranaté plochy. A raritní je to ještě v tom, že sice patří ke středním parkům, ale díky rádiusům a dalšímu je hodně rychlý. Je na něm minimálně rovných věcí. Všechno je kulaté - takový ten styl, co se dělá venku," řekl Karlíček.
Nová kondiční plocha je podle Karlíčka určená především mladým. "Je to tu od jednoduchých záležitostí až po opravdové výzvy, což jsou třeba vyšší věci na náročné triky. Například 1,8 metru vysoký prvek, který nemá nahoře žádnou plošinu, ale jenom betonovou planžetu a za ní volný prostor. Je to taková rarita, která zatím v Čechách nikde není," řekl. Překážky byly podle Karlíčka náročné na výrobu, protože pro některé neexistovaly vzory.
Stavba začala loni v říjnu. "Vysoutěžili jsme nejlepší firmu, nejdéle působící na trhu. A ten skatepark za to opravdu stojí, je to unikát," uvedl starosta. Mladým se podle něj sportoviště líbí, jezdí tam do večera. "Podle provozního řádu by měli končit půl hodiny před nočním klidem. Podmínkou je, aby bylo ještě vidět," dodal.