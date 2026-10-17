Obnova hlavní budovy plzeňské knihovny vyjde na 250 mil.Kč, dnes se uzavřela

Plzeň zahajuje přestavbu hlavní budovy městské knihovny založené před 150 lety. Při kompletní rekonstrukci za čtvrt miliardy korun zmodernizuje interiéry, zvětší prostory pro vzdělávání a kulturní i komunitní aktivity. Budova ve Smetanově ulici, kde sídlí Ústřední knihovna pro dospělé a Ústřední knihovna pro děti a mládež, se dnes veřejnosti uzavřela. ČTK to řekla Monika Krausová z tiskového odboru magistrátu. Od pondělí začnou stěhovací a poté stavební práce. Budova bude podle webu knihovny zavřená zhruba na dva roky. Čtenáře podle ní převezmou její pobočky po městě, otevírací doba obvodních knihoven se rozšíří.
"Je to krásná stavba a nemovitá kulturní památka. Interiér už byl zastaralý a nevyhovující," řekl primátor Roman Zarzycký (ANO). Podle radní Elišky Bartákové (ANO) revitalizace rozšíří a zkvalitní služby. "Nepůjde pouze o modernizaci ústřední budovy, ale o vytvoření otevřeného prostoru, který bude sloužit jako místo pro knihy, poznávání, vzdělávání, kulturu i přirozené setkávání lidí," uvedla. Například na půdě vznikne v nevyužitých prostorech multifunkční sál, klubovna a malá střešní terasa.
Veřejnosti se uzavřela dnes ve 12:00. Následovat bude stěhování knihovních fondů. Z hlavní budovy postupně přemístí přes 150.000 knih. "Přestěhovat bude nutné také 630 regálů s celkem 3600 metry polic," uvedla Krausová. Souběžně se objekt připraví na stavební práce.
Podle radní vzniknou po revitalizaci hlavní budovy městské knihovny nové studijní a společné prostory, nová galerie a zázemí pro kulturní, vzdělávací a komunitní programy. "Celý objekt bude bezbariérový a oddělení budou vzájemně lépe propojena," řekla.
Od 19. do 30. října tam budou moci ještě čtenáři vracet knihy vypůjčené z hlavní budovy v knihovně pro dospělé. "Od listopadu pak bude možné tyto výpůjčky vracet v kterékoliv obvodní knihovně nebo prostřednictvím biblioschránek. Připravujeme i rozšíření otevírací doby některých poboček," řekla ředitelka Knihovny města Plzně Helena Šlesingerová.
Celkové předpokládané náklady na revitalizaci hlavní budovy dosahují 250 milionů Kč. Podíl města je 191 milionů, necelých 49 milionů poskytne evropský operační program IROP a přes deset milionů státní rozpočet.
Městská knihovna loni registrovala 29.013 čtenářů, nejvíc za osm let. Meziročně jí přibylo 472 čtenářů, z toho 291 bylo dětí do 15 let. Služby využilo loni 334.774 lidí, kteří si půjčili 784.242 dokumentů, meziročně o 4,7 procenta víc. Knihovna se zhruba půl milionem knihovních jednotek má devět dalších knihoven v obvodech, desítku menších poboček a pojízdnou půjčovnu knih - bibliobus.