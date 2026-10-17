Obnovená naučná stezka představí historii hornictví i proměny šumavské krajiny

Autor: ČTK
  13:29aktualizováno  13:29
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Dobrovolníci po šestadvaceti letech revitalizovali naučnou stezku Cestou zlatokopů, která na sedmi kilometrech seznamuje návštěvníky s bohatou hornickou minulostí Kašperských Hor. Obnovili všech sedm informačních tabulí, jejichž obsah propojili s turistickým portálem Kašperských Hor, který návštěvníkům poskytne další informace o historii těžby. Veřejnosti se vše představí 24. října, řekl dnes ČTK historik Zdeněk Svoboda, předseda spolku Gabreta Nova z Kašperských Hor, který se věnuje obnově památek.

"Významnou součástí projektu byla také revitalizace archeologické lokality bývalé středověké úpravny zlatonosných rud, která patří k nejzajímavějším pozůstatkům historického hornictví v okolí města," uvedl. Spolek podle Svobody zajistil dochované části kamenného zdiva včetně zbytků pražicí pece a kolem areálu instaloval novou dřevěnou ohradu. Větší část stezky je v přírodní rezervaci Amálino údolí.

Obnova stezky je jednou z hlavních aktivit česko-bavorského projektu Historie hornictví na Šumavě a v Bavorském lese. Spolek Gabreta Nova na něm spolupracuje s bavorským partnerem Markt Lam a je hrazený evropským přeshraničním programem Interreg. "Součástí projektu je česko-německý informační leták, představující naši stezku Cestou zlatokopů a historický stříbrný důl Fürstenzeche v Lamu. Projekt tak propojuje dvě místa, jejichž historie je úzce spojena s hornictvím, a přibližuje společné kulturní dědictví obou stran Šumavy," uvedl Svoboda.

Modernizace informačního systému a jeho propojení s turistickým portálem Kašperských Hor umožní návštěvníkům získat další informace nad rámec stávajících tabulí. Rozšířený on-line obsah se zaměřuje nejen na historii dobývání zlata a hornické technologie, ale také na méně známé souvislosti. Přiblíží například vliv historické těžby na šumavskou krajinu a životní prostředí nebo příchod německy mluvících horníků a důlních podnikatelů, kteří se ve středověku podíleli na rozvoji zdejšího hornictví.

Svoboda provede zájemce stezkou při komentované procházce 24. října. "Přiblížím nejen historii zdejšího zlatého hornictví, ale také méně známé souvislosti jeho vlivu na život zdejších obyvatel," dodal.

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