Obvod Plzeň 4 povede ANO, STAN a Pro Plzeň, starostou bude opět Soukup z ANO

Poslední z velkých plzeňských obvodů, Doubravka, dnes sestavil koalici. Opakuje se v ní spojení ANO, STAN a Pro Plzeň dohodnuté i na magistrátu nebo v centrálním městském obvodu. Nová koalice bude mít 19 hlasů v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu. Starostou Doubravky by měl zůstat Tomáš Soukup z ANO, který stojí v čele čtvrtého městského obvodu s 23.000 obyvateli od roku 2018. Bude mít dva místostarosty z ANO a jednoho ze STAN, řekl dnes Soukup ČTK.
ANO na Doubravce volby vyhrálo, získalo 12 mandátů v zastupitelstvu. Druhá ODS má pět křesel, STAN čtyři, Pro Plzeň tři, Chceme Plzeň (TOP 09, nezávisí a Zelení) dva a Piráti jedno. Dosud obvod vedly ANO s ODS, ANO měla starostu a dva místostarosty, ODS jednoho místostarostu. "Dnes jsme podepsali memorandum o spolupráci. Pro mě je nejdůležitější navázat na dosavadní práci a dotáhnout rozpracované projekty," řekl Soukup.
Koalice mají i další velké obvody. Centrální obvod Plzeň 3 povede koalice ANO, STAN a Pro Plzeň. V zastupitelstvu s 33 křesly bude mít většinu 22 hlasů. Podle koaliční dohody by se měl starostou potřetí stát David Procházka z ANO. Prvním místostarostou obvodu má být Jiří Weger z ANO a dalším místostarostou Martin Gregar ze STAN. Obvod měl dosud tři místostarosty.
První sídlištní obvod Lochotín bude pokračovat s dosavadní koalicí ANO, Pro Plzeň a Piráti, v čele se starostkou Ivanou Bubeníčkovou z ANO a třemi místostarosty z ANO, STAN a Pro Plzeň. Zastupitelstvo obvodu Plzeň 1 má 33 členů, dohodnutá koalice má 18 hlasů.
Ve druhém obvodu opakovaně vyhrála volby ODS. Na koalici se tam dohodlo ANO, STAN, Pro Plzeň a polovina ze zvolených zastupitelů z ODS. Obvod Slovany, dosavadní baštu občanských demokratů, povede poprvé starosta z ANO, kterým bude Jindřich Blažek. Bude mít tři místostarosty z ODS, STAN a Pro Plzeň. Zastupitelstvo Slovan má 31 členů, dohodnutá koalice bude mít 22 hlasů. Podle memoranda o koaliční spolupráci mezi ANO, STAN a Pro Plzeň, má mít ANO starosty ve všech velkých obvodech.
ANO také uspělo ve volbách v obvodu Litice, kde v čele s dosavadním starostou Michalem Hausnerem získalo sedm z 11 mandátů. Volby vyhráli také například dosavadní starostové obvodu Malesice Aleš Tolar, jehož STAN má osm z devíti křesel. V Černicích získalo nadpoloviční většinu a pět z devíti mandátů uskupení kolem nezávislého starosty Vladislava Sloupa. V Křimicích má devět z 11 křesel Plzeňská aliance s podporou STAN starosty Víta Mojžíše. Ve Lhotě získalo pět z devíti křesel Pro Plzeň starosty Jana Havla. V Radčicích současný starosta nekandidoval, nadpoloviční počet hlasů získalo uskupení nezávislých kandidátů Nová cesta.