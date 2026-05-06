Obyvatel měst na území Plzeňského kraje loni mírně ubylo

Obyvatel měst na území Plzeňského kraje v loňském roce meziročně mírně ubylo - o 424 na 410.756. Na celkové populaci se podíleli téměř ze 67 procent. Loňská data dnes zveřejnila pobočka Českého statistického úřadu v Plzni.
V regionu je 501 sídel, z toho je 57 měst. Ve více než polovině těchto měst žilo na konci roku méně obyvatel než na jeho začátku. Plzeň je mezi krajskými městy čtvrtá v Česku v počtu obyvatel a třetí v počtu přistěhovalých i vystěhovalých.
"Ve 23 městech se zvýšil počet obyvatel, nejvíce v Tachově o 211, ve Stříbře a Klatovech shodně o 158 a v Kralovicích na severu Plzeňska se nezměnil. K poklesu došlo ve 33 městech regionu, nejzásadnější byl zjištěn v Holýšově (Plzeň-jih, o 211 osob), Domažlicích (o 160) a Rokycanech (o 133)," řekla vedoucí informačních služeb ČSÚ Lenka Křížová.
Loni se kraji narodilo nejvíce dětí v okresních městech Plzeň, Klatovy, Tachov a Rokycany. Pátá byla "neokresní" Sušice na Klatovsku a šesté Domažlice. "Ve 20 městech se počet narozených meziročně zvýšil, nejvíce v Sušici, Tachově, Klatovech, Rokycanech a Černošíně (Tachovsko). Zemřelých bylo také nejvíc v okresních městech, výjimkou byla třetí pozice Sušice," uvedla Křížová. Počet zemřelých klesl ve 20 městech, nejlépe na tom byly Rokycany, Holýšov, Strážov a Měčín (obě na Klatovsku).
"U většiny měst byla loni registrována převaha zemřelých nad narozenými, největší v Plzni (o 729 osob), Klatovech (o 103), Sušici (o 82) a Domažlicích (o 69 osob), v Měčíně byl počet stejný," uvedla vedoucí. Pouze ve třech městech se narodilo více lidí, než kolik jich zemřelo - ve Městě Touškově (o šest více) a o dvě osoby více ve Všerubech a Úterý, všechny tři města jsou ze severu Plzeňska.
Přírůstek stěhováním byl nejvyšší v Plzni, Klatovech, Tachově, Stříbře, Třemošné u Plzně, celkem ve 35 městech. "Úbytek stěhováním nastal ve 21 případech - nejvyšší v Holýšově, Rokycanech, Domažlicích, Starém Plzenci u Plzně a Přimdě na Tachovsku. Po Plzni se přistěhovalo nejvíce lidí do Tachova, Klatov, Boru u Tachova a Stříbra, nejméně do Úterý a dále do Rejštejna, Rabí a Nalžovských Hor (všechna tři města jsou z Klatovska). Počet vystěhovalých dominoval po Plzni v Tachově, Klatovech, Rokycanech a Boru. Nejméně lidí se vystěhovalo z Rejštejna, Úterý, Rabí a Hostouně na Domažlicku.
Celkový počet obyvatel Plzně loni klesl o 65 na 187.863. "I když se tam snížil počet živě narozených dětí o 189, jejich součet tvořil téměř 46 procent narozených ve všech 57 městech kraje. Obdobně počet zemřelých v Plzni činil přes 44 procent zemřelých ve všech městech kraje a zemřelo tam meziročně o 115 osob více," uvedla Křížová. Loni se do Plzně přistěhovalo 10.200 lidí a vystěhovalo se jich 9600. Počet přistěhovalých meziročně klesl o 1300, vystěhovalých bylo o 790 více.