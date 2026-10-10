Obyvatelé Kožlan na Plzeňsku v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren

Obyvatelé Kožlan na severu Plzeňska v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren na okraji obce směrem na Dřevec. V pátek a v sobotu při komunálních volbách odpovídali na otázku: Souhlasíte s tím, aby město neposkytlo žádným způsobem součinnost k realizaci větrných elektráren na svém správním území?. Plebiscitu se zúčastnilo 42,21 procenta voličů, z nichž 61,24 procenta řeklo "ano", a s možnou výstavbou větrníků tak nesouhlasilo. Referendum je platné a závazné, vyplývá z informací na úřední desce města.
Tři větrné elektrárny (VTE) by chtěla ve městě s 1500 občany stavět firma Meridian. "Před třemi lety jsme dělali průzkum. Z více než poloviny hlasujících bylo šest ku jedné pro větrníky. A tak jsme s firmou uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí. Ale jak se to rozjelo v sousedních Kralovicích, kde je také referendum o VTE, tak ho u nás chtěli také," řekl v úterý starosta Václav Kratochvíl.
Zastupitelům se ale otázka formulovaná autory petice za vypsání referenda nelíbila, také měli obavu z možného porušení předběžné smlouvy s investorem. Proto se zdrželi a vyhlášení referenda začátkem září neschválili. Petiční výbor dal jejich rozhodnutí k soudu, který rozhodl, že plebiscit bude. Odpůrci se odvolávali na kulturní a historickou krajinu, blízkost národní kulturní památky Mariánská Týnice, na krásnou okolní přírodu a klid bez průmyslu. Letos v červnu byl navíc na úřední desce Kralovic zveřejněn návrh na krajinnou památkovou zónu typu C, který podali zástupci památky Mariánská Týnice na odbor státní památkové péče. Pokud bude návrh schválen, nemohly by se v oblasti budovat výškové stavby. Na verdikt se čeká, stejně jako na vyjádření armády, protože na okraji města je záložní vojenské letiště.
Pro platnost místního referenda je podle zákona nutná účast nejméně 35 procent oprávněných voličů. Rozhodnutí je závazné, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina účastníků a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.
V Plzeňském kraji se během komunálních voleb konala také další tři referenda o výstavbě větrných elektráren. Lidé o nich rozhodovali ještě v Kralovicích vedle Kožlan, v Žihli na severu Plzeňska a v Měčíně na Klatovsku.