Obyvatelé Kralovic na Plzeňsku v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren

Obyvatelé Kralovic na severu Plzeňska v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren na okraji města. V pátek a v sobotu při komunálních volbách odpovídali na otázku: Souhlasíte s tím, aby město neposkytlo žádným způsobem součinnost k realizaci větrných elektráren na svém správním území? Plebiscitu se zúčastnilo 51,42 procenta voličů, z nichž 69,45 procenta řeklo "ano", a s možným budováním větrníků tak nesouhlasili. Referendum je platné a závazné, vyplývá z informací na úřední desce města.
"Návrh na svolání referenda podali občané na základě petice, kde bylo asi 840 podpisů. Začátkem září ho zastupitelé schválili," řekl v úterý Lukáš Janko, místostarosta Kralovic téměř s 3500 obyvateli. Město uspořádalo předloni anketu, pro záměr stavět VTE hlasovalo 52 procent lidí. "Vzhledem k výsledkům jsme pokračovali dál a schválili zadání změny územního plánu, což teď běží," řekl.
V Kralovicích chce postavit dva větrníky česká firma SmartTech, která už je má na Liberecku. Odpůrci varovali před zásahem do barokní cisterciácké krajiny v okolí národní kulturní památky Mariánská Týnice, před hlukem a poklesem cen nemovitostí.
Letos v červnu byl navíc na úřední desce města zveřejněn návrh na krajinnou památkovou zónu typu C, který podali zástupci krajské památky na odbor státní památkové péče v Kralovicích. Pokud by byla zóna schválená, nemohly by se tam budovat výškové stavby včetně větrníků. "Odbor vyzval dotčené orgány, aby se k tomu vyjádřily," řekl místostarosta. Vzhledem k přísným parametrům i pro občanské stavby, třeba střechy, podal městský odbor výstavby námitku. A teď se čeká, zatím nic vyhlášeného není, řekl.
Kralovické větrníky měly stát na jižní straně města v údolí k obci Výrov, která souhlasí se čtyřmi větrníky směrem ke Kožlanům, kde teď lidé v referendu stožáry také odmítli. Loni v květnu měl investor v Kralovicích veřejnou debatu.
Pro platnost místního referenda je podle zákona nutná účast nejméně 35 procent oprávněných voličů. Rozhodnutí je závazné, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina účastníků a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.
V Plzeňském kraji se během komunálních voleb konala také další tři referenda o výstavbě větrných elektráren. Občané je odmítli kromě Kožlan ještě v Žihli, také na severu Plzeňska a v Měčíně na Klatovsku.