Obyvatelé Kralovic na Plzeňsku v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren

Autor: ČTK
  23:24aktualizováno  23:24
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Obyvatelé Kralovic na severu Plzeňska v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren na okraji města. V pátek a v sobotu při komunálních volbách odpovídali na otázku: Souhlasíte s tím, aby město neposkytlo žádným způsobem součinnost k realizaci větrných elektráren na svém správním území? Plebiscitu se zúčastnilo 51,42 procenta voličů, z nichž 69,45 procenta řeklo "ano", a s možným budováním větrníků tak nesouhlasili. Referendum je platné a závazné, vyplývá z informací na úřední desce města.

"Návrh na svolání referenda podali občané na základě petice, kde bylo asi 840 podpisů. Začátkem září ho zastupitelé schválili," řekl v úterý Lukáš Janko, místostarosta Kralovic téměř s 3500 obyvateli. Město uspořádalo předloni anketu, pro záměr stavět VTE hlasovalo 52 procent lidí. "Vzhledem k výsledkům jsme pokračovali dál a schválili zadání změny územního plánu, což teď běží," řekl.

V Kralovicích chce postavit dva větrníky česká firma SmartTech, která už je má na Liberecku. Odpůrci varovali před zásahem do barokní cisterciácké krajiny v okolí národní kulturní památky Mariánská Týnice, před hlukem a poklesem cen nemovitostí.

Letos v červnu byl navíc na úřední desce města zveřejněn návrh na krajinnou památkovou zónu typu C, který podali zástupci krajské památky na odbor státní památkové péče v Kralovicích. Pokud by byla zóna schválená, nemohly by se tam budovat výškové stavby včetně větrníků. "Odbor vyzval dotčené orgány, aby se k tomu vyjádřily," řekl místostarosta. Vzhledem k přísným parametrům i pro občanské stavby, třeba střechy, podal městský odbor výstavby námitku. A teď se čeká, zatím nic vyhlášeného není, řekl.

Kralovické větrníky měly stát na jižní straně města v údolí k obci Výrov, která souhlasí se čtyřmi větrníky směrem ke Kožlanům, kde teď lidé v referendu stožáry také odmítli. Loni v květnu měl investor v Kralovicích veřejnou debatu.

Pro platnost místního referenda je podle zákona nutná účast nejméně 35 procent oprávněných voličů. Rozhodnutí je závazné, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina účastníků a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.

V Plzeňském kraji se během komunálních voleb konala také další tři referenda o výstavbě větrných elektráren. Občané je odmítli kromě Kožlan ještě v Žihli, také na severu Plzeňska a v Měčíně na Klatovsku.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznejte český film jen podle obrázku

Z filmu Pelíšky

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad všichni. Dokážete ale poznat oblíbené české klasiky jen podle jediného obrázku? Jak dobře si poradíte,...

Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)

Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla ztvárnil desítky rolí, jeho hlasem mluvil v českém znění Harrison Ford či Michael Douglas. Jeho...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci, kdy se na zadní části pánských kalhot hromadí přebytečná látka. Pod zadkem pak vznikají nevzhledné...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Střední průmyslové škole...

Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026 skončily a volební komise začaly sčítat hlasy. Kdo ovládne pražský magistrát a další radnice v Česku?...

Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo

Pražané v komunálních volbách vybírají zastupitele hlavního města i své městské části.

Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení metropole i svých městských částí. V některých částech hlavního města probíhaly také volby do Senátu....

Vin Diesel možná zaparkuje Doma. Série Rychle a zběsile si žádá mladou krev

Vin Diesel má tílko i v Rychle a zběsile 6.

Definitivní konec Doma Toretta se možná blíží, konec Rychle a zběsile ale zdaleka jistý není. Zatímco jedenáctý film stále zápasí s nedokončeným scénářem, studio údajně přemýšlí o předání série...

11. října 2026  16:44

Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo

Pražané v komunálních volbách vybírají zastupitele hlavního města i své městské části.

Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení metropole i svých městských částí. V některých částech hlavního města probíhaly také volby do Senátu....

11. října 2026  9:40,  aktualizováno  15:49

Za velkými kapry nemusíte z Prahy. Vltava nabízí rybářům zajímavá místa i na podzim

Císařská louka. Ještě v podobě poloostrova a s názvem Královská louka byla 2....

Za pořádným úlovkem nemusíte vyrážet daleko za Prahu. Podzimní Vltava nabízí rybářům šanci na kapry, candáty i další dravce přímo v centru metropole. Oblíbená Císařská louka láká nejen výhledem na...

11. října 2026  15:02

Bez argumentů Černý výsledek voleb na Žďársku zřejmě zpochybňovat nebude

ilustrační snímek

O přepočítání hlasů v senátních volbách bude Radek Černý (ODS), kterému na Žďársku o jeden hlas unikl postup do druhého kola, stát, pokud pro něj získá...

11. října 2026  12:10,  aktualizováno  12:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Volební účast v obecních volbách v Plzeňském kraji byla vyšší než v roce 2022

ilustrační snímek

V Plzeňském kraji přišlo letos ke komunálním volbám více voličů než v roce 2022. Před čtyřmi lety byla volební účast 46,36 procenta, letos 48,47 procenta, což...

11. října 2026  12:04,  aktualizováno  12:04

Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)

Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla ztvárnil desítky rolí, jeho hlasem mluvil v českém znění Harrison Ford či Michael Douglas. Jeho...

11. října 2026,  aktualizováno  13:24

Vrchlabí dál povede vítězný Zvon starosty a senátora Sobotky s Volbou pro město

ilustrační snímek

Dvanáctitisícové Vrchlabí na Trutnovsku dál povede koalice jasně vítězného sdružení nezávislých kandidátů Zvon a Volby pro město. Starostou by měl být dál lídr...

11. října 2026  11:38,  aktualizováno  13:39

V Brně-střed vyhrála KDU-ČSL se STAN, kandidátka starosty Mencla (ODS) je druhá

ilustrační snímek

Volby v městské části Brno-střed vyhráli Lidovci a Starostové pod vedením náměstka brněnské primátorky Filipa Chvátala. Získali 27 procent hlasů a 14 mandátů v...

11. října 2026  10:46,  aktualizováno  12:59

V Lanškrouně nejspíš skončí dosavadní vedení radnice

ilustrační snímek

V Lanškrouně na Orlickoústecku se nejspíš kompletně změní vedení radnice. Poprvé vyhrálo Demokratické fórum, které se současnou koalicí jako s hlavními...

11. října 2026  10:42,  aktualizováno 

V Rychnově nad Kněžnou zahájilo provoz centrum duševního zdraví

ilustrační snímek

V Rychnově nad Kněžnou zahájilo provoz Centrum duševního zdraví (CDZ). Vzniklo rozšířením stávajícího střediska organizace Péče o duševní zdraví v Rychnově nad...

11. října 2026  10:30,  aktualizováno  10:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Rychnově nad Kněžnou zahájilo provoz centrum duševního zdraví

ilustrační snímek

V Rychnově nad Kněžnou zahájilo provoz Centrum duševního zdraví (CDZ). Vzniklo rozšířením stávajícího střediska organizace Péče o duševní zdraví v Rychnově nad...

11. října 2026  10:30,  aktualizováno  10:30

Politologa na volbách v Č. Budějovicích nejvíc překvapil výsledek hnutí ANO

ilustrační snímek

Za překvapivý považuje výsledek hnutí ANO v Českých Budějovicích politolog z Jihočeské univerzity Vladimír Hanáček. Očekával, že ANO získá více hlasů a skončí...

11. října 2026  10:17,  aktualizováno  14:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.