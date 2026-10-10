Obyvatelé Měčína na Klatovsku v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren

Obyvatelé Měčína na Klatovsku v referendu jednoznačně odmítli výstavbu větrných elektráren na okraji města. V pátek a v sobotu při komunálních volbách odpovídali na otázku, zda souhlasí s tím, aby se na území města stavěly větrné elektrárny. Plebiscitu se zúčastnilo 55 procent voličů, z nichž 86 procent větrníky odmítlo, řekla ČTK zapisovatelka volební komise Vladimíra Fialová. Referendum je tedy podle ní platné a závazné.
V Měčíně s 1100 obyvateli vyvolala lidové hlasování skupina obyvatel. "Nevím, co to je za sdružení, bylo to takové živelné. Dělali anketu, právně by neměla šanci. Ale my jsme to brali jako názor lidí a akceptovali jsme to," řekl v úterý starosta Stanislav Skala. Podle něj tam dvě firmy zatím jen sondovaly terén a podaly předběžné nabídky. Dodal, že referendum jasně ukáže, co místní opravdu chtějí. Podle Fialové chtěla společnost Complexa postavit v oblasti dva až 13 větrníků s výškou až 250 metrů. Na jaře uspořádali besedy s obyvateli, řekla.
Pro platnost místního referenda je podle zákona nutná účast nejméně 35 procent oprávněných voličů. Rozhodnutí je závazné, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina účastníků a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.
V Plzeňském kraji se během komunálních voleb konala také další tři referenda o výstavbě větrných elektráren. Lidé o nich rozhodovali v ještě na severu Plzeňska ve městech Kralovice a sousedních Kožlanech a také v obci Žihle.