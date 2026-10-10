Obyvatelé Žihle na Plzeňsku v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren

Obyvatelé obce Žihle, která leží na pomezí Plzeňského a Ústeckého kraje, v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren na okraji obce. V pátek a v sobotu při komunálních volbách odpovídali na otázku: Větrné elektrárny na území obce - ANO / NE. Plebiscitu se v obci s 1150 obyvateli zúčastnilo 52,77 procenta voličů, z nichž bylo 62,17 procenta proti stavbě větrníků, řekl ČTK místostarosta Pavel Vojtěch. Referendum je tedy platné a závazné.
"Návrh na konání referenda podal přípravný výbor složený z místních občanů," řekl starosta František Procházka. Dva větrníky by chtěl postavit ČEZ na okraji obce na horizontu směrem na Hlubokou a také na Kalec, kde je barokní hospodářský dvůr, někdy nazývaný zámeček, který je chráněný jako kulturní památka. Příprava projektu byla zastavena od srpna, kdy se referendum vyhlásilo a ČEZ čekal na jeho výsledky. Žihle by v případě dohody s ČEZ dostávala minimálně dva miliony korun ročně po dobu provozu zdroje.
Obec před dvěma lety zorganizovala anketu, již se účastnilo asi 150 lidí, z nichž polovina byla pro větrníky a druhá proti.
Pro platnost místního referenda je podle zákona nutná účast nejméně 35 procent oprávněných voličů. Rozhodnutí je závazné, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina účastníků a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.
V Plzeňském kraji se během komunálních voleb konala také další tři referenda o výstavbě větrných elektráren. Lidé o nich rozhodovali ještě ve městech na severu Plzeňska - v Kralovicích a sousedních Kožlanech, a dále v Měčíně na Klatovsku.