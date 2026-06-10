Ochranáři představí v Plzni invazní rostliny a živočichy

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) představí ve čtvrtek v centru Plzně invazní druhy rostlin a živočichů. Lidé se dozvědí, proč jsou pro přírodu rizikem a co mohou proti jejich šíření sami dělat, řekla dnes ČTK mluvčí agentury Karolína Šůlová. Celostátní Týden invazních druhů končí v neděli.
Stánek budou mít ochranáři v Šafaříkových sadech u Západočeského muzea ve čtvrtek od 09:00 do 17:00, v 16:00 začne komentovaná exkurze. "Kromě vycpaných zvířat, preparátů invazních druhů hmyzu, jako je například sršeň asijská, se návštěvníci budou moci seznámit i s živými exempláři amerických raků a invazních ryb. Uvidí také invazní rostliny bolševník velkolepý, klejichu hedvábnou, pajasan žláznatý, křídlatky a další druhy," řekla mluvčí. Součástí akce budou poznávací soutěže a hry.
AOPK se inspirovala v zahraničí, například ve Velké Británii se osvětové kampaně konají pravidelně mnoho let. "Chceme lidem ukázat, že když se budou zajímat o okolí a výskyt nepůvodního druhu nahlásí, třeba pomocí mapovací aplikace, pomohou přírodu chránit. Pokud je to včas, jde se takových vetřelců účinněji zbavit," uvedl Tomáš Görner z AOPK.
Akce osvětlí hlavně monitoring invazních druhů a zaměří se na to, jak konkrétní druhy určit. Součástí budou také informace o doporučených postupech hlášení. "Vlastními silami jsme loni zaznamenali kolem 60.000 nálezů, při zapojení veřejnosti bude toto číslo podstatně vyšší," dodal.
Z invazních druhů, které se v ČR vyskytují, jsou nejznámější bolševník velkolepý, netýkavka žláznatá, lupina mnoholistá, různé druhy křídlatek, amerických raků, nutrie říční a mýval severní. "Hlavně ve městech, ale i v přírodě se šíří pajasan žláznatý. A už druhým rokem se v ČR řeší i občasné záchyty sršně asijské, která je nebezpečná hlavně pro včely a volně žijící opylovače," řekla mluvčí.
AOPK se invazním druhům věnuje dlouhodobě. Systematicky mapuje jejich výskyt a spravuje Nálezovou databázi ochrany přírody, v níž jsou záznamy o výskytu. Likviduje a reguluje invazní druhy a koordinuje zásahy proti jejich prvním zaznamenaným výskytům, v posledních letech hlavně proti sršni asijské a raku mramorovanému.
Letos poprvé byla v Česku zachycena sršeň asijská v zájezdovém autobusu 24. dubna u hraničního přechodu v Rozvadově. Cestující, kteří se vraceli z Paříže, případ ohlásili. Podle AOPK je spolupráce s veřejností pro její včasné zneškodnění klíčová.