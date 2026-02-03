ODS a TOP 09 chce odvolat předsedu kontrolního výboru Špotáka kvůli lázním

Jaroslav Nedvěd
  16:42aktualizováno  16:42
Odvolání předsedy kontrolního výboru zastupitelstva Plzeňského kraje, bývalého hejtmana Rudolfa Špotáka (dříve Piráti, nyní bezpartijní), požadují zástupci ODS a TOP 09, kteří jsou v opozici. Jako důvod k odvolání uvádějí konflikt zájmů, protože Špoták byl hejtmanem v době, kdy se kraj rozhodl koupit společnost vlastnící bývalé městské lázně v Plzni, rekonstruovat je a zároveň u historického objektu postavit budovu pro sídlo Západočeské galerie.
Začalo bourání zadního traktu Městských lázní v Plzni v rámci rekonstrukce...

Začalo bourání zadního traktu Městských lázní v Plzni v rámci rekonstrukce objektu za dvě miliardy. (17. ledna 2024) | foto: Martin Polívka, MF DNES

Lídr Pirátů na hejtmana v Plzeňském kraji a současný hejtman Rudolf Špoták. (2....
Bývalé městské lázně v Plzni na Denisově nábřeží (5. září 2022)
Budova Krajského úřadu Plzeňského kraje ve Škroupově ulici v Plzni (9. září...
Kriminalisté z NCOZ zasahují v budově krajského úřadu ve Škroupově ulici, ale...
51 fotografií

V nynější roli má kontrolovat vše, co se kolem projektu prověřovaného nyní Národní centrálou proti organizovanému zločinu (NCOZ) dělo. Rudolf Špoták výzvu k odstoupení v úterý odmítl a tvrdil, že není ve střetu zájmů.

V procesu prosazovaní projektu, jehož cena byla odhadována na dvě miliardy, ale byla řada sporných momentů. V souvislosti s projektem dokonce na hejtmanství v roce 2025 zasahovali policisté z NCOZ a dva bývalí jednatelé společnosti Kulturní centrum Plzeňského kraje (KCPK), která na projektu pracuje, jsou trestně stíhaní.

Šéf Kulturního centra Plzeňského kraje po zásahu NCOZ končí, odvolali ho radní

Projekt dlouhodobě kritizují také desítky plzeňských architektů. Těm vadí i to, že záměr neprošel architektonickou soutěží a KCPK je napřímo zadala týmu Evy Heyworth.

Architekti kritizují záměr kraje proměnit lázně v galerii bez návrhové soutěže

Opozice upozorňuje, že příprava projektu, který měl být podle původních slibů hotový do konce roku 2026, se prodlužuje a odhadovaná cena roste a vedení kraje vyčítá, že o projektu dostatečně neinformuje. „Projekt rekonstrukce bývalých lázní provází zásadní kontroverze,“ prohlásil předseda klubu zastupitelů ODS a TOP 09 Lukáš Hegner.

Připomenul, že kraj místo samotné budovy kupoval i celou společnost, která objekt vlastnila i s projektem na hotel a wellness. „Týkaly se i přímého výběru hlavní architektky Evy Heyworth,“ uvedl. Tvrdil, že předpokládané náklady na projekt průběžně rostou a nejsou vedením kraje vysvětlovány. „Prodlužují se termíny dokončení. Není ještě ani dokončena projektová dokumentace pro povolení změny projektu před dokončením,“ sdělil.

7. prosince 2022

Podle Hegnera by se situací kolem projektu měl věnovat kontrolní výbor a to se neděje. Upozornil, že u zrodu projektu stál Rudolf Špoták, který je dnes předsedou výboru. „Rudolf Špoták by tak měl kontrolovat svoji vlastní činnost. Z toho důvodu se domníváme, že není možné, aby na pozici setrval,“ zdůraznil.

„Žádný důvod k rezignaci nevidím,“ reagoval na požadavek Rudolf Špoták. Tvrdí, že kontrolní výbor se problematikou projektu zabývá. Nedomnívá se, že je ve střetu zájmů a upozorňuje, že KCPK ovládá valná hromada, kterou je rada Plzeňského kraje. „Ta jmenuje jednatele a dozorčí radu, která společnost přímo kontroluje,“ argumentoval.

Projekt má ve vedení kraje nyní na starost radní pro kulturu Libor Picka ze STAN. Ten potvrdil, že se nyní dokončují podklady pro získání povolení ke změně stavby před dokončením. „Jakmile to bude schváleno, začne se pracovat na projektu pro provedení stavby. Snad v srpnu bychom mohli být hotoví. Jakmile dostaneme stavební povolení, připravíme výběrové řízení na dodavatele stavby,“ sdělil.

Smlouva by pak mohla být podle radního podepsaná koncem roku a v příštím roce by mohla samotná stavba běžet a za 28 až 30 měsíců být dokončená.

9. září 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Milovice plánují otevřít ekonomické lyceum se zaměřením na sportovní management

ilustrační snímek

V Milovicích připravují zřízení ekonomického lycea se zaměřením na sportovní management, mělo by vzniknout při základní škole Juventa. Výuka by mohla začít ve...

3. února 2026  16:48,  aktualizováno  16:48

Náhrady za škody způsobené chráněnými zvířaty na Vysočině byly loni 5,1 mil.Kč

ilustrační snímek

Na Vysočině dostali vloni hospodáři za škody způsobené zvláště chráněnými zvířaty 5,1 milionu korun. V porovnání s rokem 2024 částka stoupla skoro o šest...

3. února 2026  16:40,  aktualizováno  16:40

Plzeňský kraj jedná se Sušicí o koupi jejího renesančního domu na náměstí

ilustrační snímek

Sušice na Klatovsku jedná s Plzeňským krajem o prodeji cenného renesančního domu zvaného Stará lékárna. Památkově chráněný objekt, který je na náměstí, město...

3. února 2026  16:31,  aktualizováno  16:31

Český curling na OH 2026: Zelingrová s Chabičovským chtějí navázat na mládežnické úspěchy

Vít Chabičovský a Julie Zelingrová

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský budou prvními reprezentanty, kteří vstoupí do bojů o medaile na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Nejmladší pár kategorie...

3. února 2026  18:15

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Masarykova univerzita otevře 12 nových programů, zejména magisterských

ilustrační snímek

Dvanáct nových programů a několik nových specializací otevře s novým akademickým rokem Masarykova univerzita v Brně. Programy napříč fakultami se věnují...

3. února 2026  16:23,  aktualizováno  16:23

Mužské i ženské role románu Austenové odehraje v Liberci šest hereček

MuĹľskĂ© i ĹľenskĂ© role romĂˇnu AustenovĂ© odehraje v Liberci Ĺˇest hereÄŤek

Nezvyklou adaptaci románu Pýcha a předsudek od Jane Austenové z roku 1813 chystá divadlo F. X. Šaldy v Liberci. Divadelní romantickou komedii odehraje šest...

3. února 2026  16:15,  aktualizováno  16:15

V Petřvaldu skončila modernizace Domova Březiny za 390 milionů korun

ilustrační snímek

Do Domova Březiny v Petřvaldu na Karvinsku se po rozsáhlé rekonstrukci vrátili klienti. Dva staré objekty dělníci zbourali a v areálu přibyly i nové pavilony....

3. února 2026  15:58,  aktualizováno  15:58

V plzeňských lesích začala zimní údržba, lidé by neměli chodit do míst kácení

ilustrační snímek

V plzeňských městských lesích začala zimní údržba. Lesníci začali s kácením nebezpečných stromů a s probírkami porostů v rekreační oblasti Boleveckých rybníků...

3. února 2026  15:54,  aktualizováno  15:54

Bezdomovec připomínal strážce zákona, za nošení policejní bundy mu hrozí pokuta

Po Zlíně se v pondělí 2. února 2026 pohyboval bezdomovec v zimní bundě Policie...

Až 75 tisíc korun náborového příspěvku nabízí Krajské ředitelství policie Zlínského kraje pro nové posily svého policejního sboru. Rozhodně ho ale nedostane muž, který se v pondělí pohyboval ve Zlíně...

3. února 2026  17:22

Další krajské nemocnice na Vysočině začaly nabízet tlumočení do znakové řeči

ilustrační snímek

Neslyšící v třebíčské nemocnici a nemocnici v Novém Městě na Moravě mají možnost využívat on-line tlumočení do znakové řeči, uvedly dnes mluvčí krajských...

3. února 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Cítím obrovskou vděčnost. Osmnáctiletá zpěvačka Thera říká, že žije svůj sen

Thera, vlastním jménem Kristýna

Teprve osmnáctiletá česká zpěvačka Thera stojí na prahu zásadního kariérního posunu. Po úspěšné zkušenosti z evropského turné se švédskou zpěvačkou Loreen se nyní představuje po boku světové popové a...

3. února 2026  17:13

Nechali opilce u garáže, kde ho zajelo auto. Strážníci dostali trest, kauza ale nekončí

Ve vjezdu do podzemních garáží na Palackého třídě šofér v sobotu 14. září 2024...

Peněžitý trest a zákaz činnosti obdržela dvojice brněnských strážníků, která předloni nezabránila tragédii u podzemní garáže v Králově Poli. Městští policisté v její blízkosti ponechali opilého...

3. února 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.