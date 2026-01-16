Z obdobného důvodu Štrunc zažaloval i zastupitele Plzně a Plzeňského kraje Michala Vozobule z TOP 09, po kterém chce za jeho vyjádření sto tisíc korun. Spor je u soudu vedený jako žaloba na odstranění následků nedovoleného zásahu do osobnosti.
Je přitom skutečností, že v nemovitostech Petra Štrunce fungovaly ubytovny spojované obecně s obchodem s chudobou a na jeho nemovitostech se před volbami objevovaly billboardy s kandidáty PRO PLZEŇ. Do tohoto hnutí také přešli lidé, kteří dříve působili ve sdružení ODS Plzeň-Lochotín ovládaném Petrem Štruncem.
Na adresu Michala Vozobule a Romana Jurečka po jejich vyjádření Štrunc v médiích uvedl: „Nemohou se smířit s tím, že jim po prohraných volbách skončil městský a krajský byznys. Jsou tak zoufalí, že začali psát pomlouvačné a nepravdivé články“. Jeho stanovisko na svém webu prezentovalo v roce 2024 i hnutí PRO PLZEŇ.
V pátek se ve věci sporu Štrunce s Jurečkem konalo první jednání u Okresního soudu Plzeň-město. Petr Štrunc se jej nezúčastnil, což jeho právní zástupce zdůvodnil obavami klienta z ´mediálního honu´.
Právní zástupce Štrunce František Doseděl hned v úvodu navrhl jednání o smíru. Soudkyně Hana Jelínková návrhu vyhověla a dala oběma stranám další čas na hledání kompromisního řešení.
„Obě strany mají vůli a snahu věc vyřešit tak, aby soud nemusel ve věci rozhodovat rozsudkem,“ uvedla soudkyně Hana Jelínková.
„Asi nikdo nechce, aby se vedlo dlouhé soudní řízení v okamžiku, kdy oba pánové jsou ochotni dojít k nějaké dohodě a vyřešit si to mezi sebou jako chlapi. Třeba,“ prohlásil František Doseděl.
O podmínkách jeho klienta k uzavření smíru mluvit nechtěl. „My bychom to chtěli nejdřív projednat,“ řekl. Tvrdil, že případné finanční požadavky ze strany jeho klienta budou předmětem jednání.
Roman Jurečko uvedl, že hledat smír je daleko lepší než jej nehledat. „Několikrát jsme se o to pokusili. Myslím si, že se pořád blížíme k bodu nula, kdy bychom to mohli smazat,“ řekl a připomenul, že se s Petrem Štruncem zná dlouhá léta.
„A zažil jsem s ním jak podnikání, tak i politiku,“ sdělil Jurečko. Ani on nechtěl říct, za jakých podmínek by pro něho byl smír přijatelný. „To je v jednání,“ konstatoval.
Podle Jurečka ve sporu nehrají peníze hlavní roli pro Štrunce ani pro něho. „Petr Štrunc se vyjádřil, že pokud by nějaké peníze byly poskytnuty, byly by poskytnuty na dobročinné účely. To je v pořádku. Já spoustu peněz na dobročinné účely dávám,“ konstatoval.
Jurečko je přesvědčený, že na jeho vyjádření nebylo nic nepravdivého. Podle něho je výraz ´obchod s chudobou´ obecně spojovaný s provozem ubytoven, které v nemovitostech Petra Štrunce byly. Tvrdí, že nerozumí tomu, proč žaloba rozporuje, že má Petr Štrunc něco společného s PRO Plzeň. Jurečko je přesvědčený, že tato vazba je nezpochybnitelná.
Michal Vozobule řekl, že zatím nemá informace, že by i v jeho případě aktuálně padl návrh ke smíru. Vozobule tvrdí, že na svém žalobou napadaném vyjádření trvá. „Neměnil bych nic na tom, co jsem napsal,“ řekl.
Petr Štrunc svůj odchod z ODS v roce 2013 zdůvodnil rozšířením svých podnikatelských aktivit v oblasti realit, které se v některých případech přímo dotýkají vztahů s městem Plzní. „Cítím potřebu dát jasně najevo, že nezneužívám Občanskou demokratickou stranu k dosažení lepších podmínek či získání konkrétní výhody,“ napsal tehdy Štrunc.
Podnikatel a jeho firmy vlastní nebo spoluvlastní například obchodní centrum Slovany, fitness centra, Parkhotel Plzeň, zimní stadion ICE ARÉNA PLZEŇ, dětský a sportovní areál v Doudlevcích, budovy s byty a apartmány. Jeho firma za 190 milionů koupila i budovu bývalého ředitelství Škodovky v Plzni.