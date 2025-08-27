Online pohotovost se má v kraji spustit na podzim, přihlásili se tři uchazeči

Zájemci tak snadno a rychle získají doporučení odborníků, jak mají zdravotní problémy řešit.
„Dostupnost péče je jednou z našich priorit, a proto jsme se rozhodli zajistit lidem v Plzeňském kraji možnost konzultovat jejich zdravotní stav či problém přes online platformu přímo s lékařem, aniž by museli kamkoli cestovat nebo déle čekat na pohotovosti,“ řekl hejtman Kamal Farhan z ANO.
Stejnou službu nabízí svým obyvatelům Jihočeský a Karlovarský kraj, kde se systém osvědčil.
O online pohotovost je zájem, po Karlovarském ji chce zřídit i Plzeňský kraj
V Plzeňském kraji se do soutěže o tuto zakázku přihlásili tři uchazeči. Z nich pak komise vybrala nabídku, která byla ekonomicky nejvýhodnější. Předmětem veřejné zakázky je jak provoz softwarového řešení online komunikační platformy, tak i zajištění poskytovatelů zdravotních služeb, kteří budou distanční služby obyvatelům Plzeňského kraje poskytovat bezplatně.
„Až uplyne lhůta pro podání námitek, podepíšeme smlouvu na realizaci a online pohotovost může začít fungovat. Rádi bychom to stihli během října,“ upřesnil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Tomáš Soukup z ANO.
Systém online pohotovostí má zahrnovat také videohovory s nasmlouvanými lékaři, kteří budou připraveni poskytnout doporučení, vypsat pacientovi eRecept nebo navrhnout další postup.
„K dispozici budou kvalifikovaní lékaři se specializací na všeobecné praktické lékařství, pediatrii a praktické lékařství pro děti a dorost,“ vysvětloval Tomáš Soukup.
Uvedl, že podle zkušeností z jiných regionů je typickým příkladem využití online pohotovosti telefonát maminky, která volá v neděli večer, říká, že dítě má dva dny teplotu a chce se poradit, jestli s ním má někam vyrazit.