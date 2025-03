Opilec s plazem kolem krku děsil lidi na benzince, hadí hlavu si strkal i do úst

15:32 , aktualizováno 15:32

Problémy s opilci řeší strážníci v Plzni každý den. Tentokrát ale měli co do činění s mužem, který nejenže verbálně obtěžoval lidi na čerpací stanici, ale ještě je děsil hadem kolem krku. Plaz mu několikrát málem spadl na zem a jeho hlavu si dokonce strkal do úst. Policisté muže nakonec zpacifikovali a odvezli k vystřízlivění.