Teenager se bál opilé matky, na pomoc zavolal strážníky. Sám pak nadýchal víc

Autor: vb
  12:52aktualizováno  12:52
Na plzeňské strážníky se o víkendu obrátil šestnáctiletý chlapec s tím, že se bojí vrátit domů. Z bytu ho prý vyhodila po předchozí hádce matka, která je opilá a nelíbí se mu, jak se chová. Zapomněl ale jaksi říct, že alkohol zachutnal navzdory věku i jemu.
Šestnáctiletý chlapec nadýchal přes 2 promile alkoholu. (11. dubna 2026) | foto: Městská policie Plzeň

Mladík si na pomoc zavolal strážníky v sobotu před desátou hodinou večer. Bál se vrátit se domů.

„Chlapec tvrdil, že když přišel domů, měl se svou matkou konflikt. Hádka mezi nimi eskalovala a nakonec skončila tím, že ho matka z bytu vykázala. Bál se, že když se domů vrátí, neshody mezi nimi budou nadále pokračovat,“ popsala noční výjezd mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.

Strážníkům bylo na pohled jasné, že šestnáctiletý hoch není střízlivý. A odhad měli správný, což potvrdila následná dechová zkouška. Teenager nadýchal 2,26 promile.

„Na dotaz, kde k alkoholu přišel, odpověděl, že ho koupil v nedaleké večerce. Vzápětí svoji verzi změnil, že si alkohol vzal doma ze zásob své matky. Stejně pak pozměnil i svoji výpověď, že měl jen tři piva. Přiznal se, že vypil i panáky tvrdého alkoholu,“ pokračovala Pužmanová.

Hlídka doprovodila chlapce ke dveřím bytu a spojila se s jeho matkou. Ta ovšem situaci popsala úplně jinak. Podle ní kluk popíjel se svými kamarády a domů přišel už opilý. Vtrhl do pokoje a vyvolal hádku.

Pak z bytu odešel s tím, že zavolá policii, protože se mu chování matky nelíbí a má za to, že je více opilá než on. Ukázalo se, že pravdu neměl. Žena nadýchala 1,26 promile.

Strážníci nakonec přivolali na místo státní policii, která si případ převzala.

