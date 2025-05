Starou silnici z Plzně na Prahu čeká rozsáhlá oprava mezi Ejpovicemi a Rokycany. V první fázi přijde rekonstrukce její části od Rokycan po odbočku do Klabavy. (26. května 2025) | foto: Martin Polívka, MAFRA

Silničáři od 2. června na mnoho měsíců uzavírají silnici, po které denně projíždějí tisíce aut. První neprůjezdný úsek je od kruhové objezdu na okraji Rokycan k odbočce na Klabavu.

„Uzavírka začne 2. června,“ potvrdila za Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje Martina Burda. Podle smlouvy musí firma stavební práce kompletně dokončit do sedmi měsíců od předání staveniště.

Ve směru od Ejpovic na Rokycany bude v první etapě prací na silnici ještě možné odbočit do Klabavy. „Objízdné trasy jsou staveny po dálnici D5, kdy dálnici bude možné užít bez poplatku. Pro vozidla s konstrukční rychlostí do 80 kilometrů v hodině je stanovena objízdná trasa Rokycany – Mokrouše – Tymákov – Ejpovice. Cyklotrasa do Ejpovic bude celou dobu uzavírky otevřena. Apelujeme na řidiče, aby objízdnými trasami projížděli s maximální opatrností a dbali pokynů policistů a dopravního značení,“ upozornila policejní mluvčí Dagmar Mifková.

První etapa oprav s uzavírkou více než dvoukilometrového úseku silnice od kruhového objezdu v Rokycanech do odbočky na Klabavě je plánovaná od 2. června do 23. září letošního roku. Právě křižovatka se silnicí na Klabavu a úseky asi 100 metrů od ní oběma směry patří podle odborníků na bezpečnost v dopravě k dlouhodobě rizikovým místům. Ve směru od Ejpovic řidiči často překračují maximální povolenou rychlost na dlouhé rovince, pak následuje zatáčka a hned za ní křižovatka. Za posledních 10 let tu při nehodách zemřeli čtyři lidé a další měli těžká zranění.

Před otevřením dálnice D5 byla v 90. letech minulého století silnice z Ejpovic do Rokycan součástí hlavního evropského silničního tahu z Prahy na západ. I když od té doby prošla opravami, v současné době je asfaltový povrch na konci své životnosti. Jsou v něm praskliny, někde i výtluky, místy vyježděné koleje.

V některých úsecích budou muset stavebníci odfrézovat současný asfaltový povrch až do hloubky 16 centimetrů, někde bude stačit jen do devíti centimetrů. Ve většině délky bude mít nově udělaná vozovka o dva centimetry vyšší vrstvu asfaltu. To by mělo zvýšit její únosnost a také prodloužit životnost.

Jak vyplývá z registru smluv, do tendru na rekonstrukci celkem 3,9 kilometru dlouhého úseku silnice se přihlásilo devět firem. Těsně před loňskými Vánoci silničáři podepsali smlouvu s vítězem výběrového řízení, společností Silnice Klatovy. Z registru smluv vyplývá, že oproti původním propočtům projektantů bude oprava komunikace výrazně levnější.

Při vypisování tendru spočítali projektanti cenu na 84,23 milionu korun bez DPH, vítěz uspěl s částkou poloviční, 41,927 milionu. V soupisu prací jsou kromě rekonstrukce samotné komunikace a dopravního značení na vozovce i obnovy krajnic, pročištění propustků a příkopů nebo výměna značek bez reflexních vrstev nebo těch poškozených. Investor požaduje pětiletou záruku na celé dílo.

V místě staré odpočívky nedaleko podjezdu pod dálnicí D5 navíc vznikne rovná plocha, kde budou moci policisté nebo silniční inspekce bezpečně odstavovat, kontrolovat a případně i vážit vozidla.

Smlouva byly podepsána před půl rokem

Proč se stavba rozběhne až nyní, když silničáři podepsali smlouvu se stavební firmou už v závěru loňského roku? V Bušovicích, Smědčicích a Sedlecku mají do konce letošního května povolené uzavírky svých silnic kvůli budování kanalizace. Oficiální objízdná trasa vede mimo jiné i po silnici Ejpovice Rokycany.

Bušovický starosta Luboš Pták řekl, že i když uzavírka u nich oficiálně skončí 31. května, po zasypaných výkopech už jezdí auta. „Teď je technologická pauza, zásypový materiál se musí pořádně zhutnit. Asfaltovat se u nás bude až o letních prázdninách. To bude možné dělat za částečné uzavírky,“ vysvětlil starosta Luboš Pták.

V sousedních Smědčicích v tomhle týdnu silničáři pokládají na dvou hlavních silnicích nový asfaltový koberec. Pokládka od kapličky směrem na Chrást je podle starostky Jany Šrédlové možná jen za úplné uzavírky. Ta je naplánovaná na víkend 31. května a 1. června.

Od začátku týdne dělníci pracovali na finálním asfaltovém koberci z centra obce směrem na Litohlavy. „Tam byl provizorní asfalt. Chceme, aby řidiči měli lepší cestu, pokud tudy pojedou na Rokycany,“ vysvětlila starostka Šrédlová. Pro obyvatele Chrástu a okolních obcí bude trasa přes Smědčice do Rokycan jednodušší, kratší a rychlejší než po oficiální objížďce přes Dýšinu, Kyšice, Ejpovice a dálnici D5 do Rokycan, nebo z Ejpovic přes Tymákov a Mokrouše.

O víkendu 31. května a 1. června budou kvůli uzavírce silnice ve Smědčicích směrem na Chrást jezdit modré krajské autobusy linky 231 jen mezi plzeňským terminálem Hlavní nádraží a stanicí Lidový dům v Chrástu. „Úsek od Smědčic do Volduch bude zrušen. Linka 221 pojede z Břas přímo do Plzně, úsek od Stupna do Chrástu nebude obsloužen,“ upozorňuje koordinátor dopravy na svých stránkách.