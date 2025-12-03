Kyberšmejdi obrali neziskovou organizaci o miliony, v nouzi vyhlásila sbírku

Valentýna Bílá
  16:52aktualizováno  16:52
Plzeňská nezisková organizace Tady a teď, která 21 let pomáhá rodinám v bytové nouzi, dětem ohroženým školním neúspěchem a lidem bez domova, se dostala do velkých potíží. Stala se terčem podvodu a přišla o 5,3 milionu korun. Aby nemusela svoji činnost ukončit, vyhlásila dárcovskou sbírku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„Stali jsme se obětí sofistikovaného telefonního podvodu. Útočníci se vydávali za policisty a přesvědčili ekonomku organizace, aby převedla 5 350 303 korun na údajně bezpečné účty,“ vysvětlila ředitelka organizace Tady a teď Michaela Stehlíková, jak je kybešmejdi obrali.

Stalo se to 29. října. Ekonomce zavolali útočníci z podvrženého policejního čísla, předložili falešné dokumenty včetně policejních záznamů a potvrzení ČNB a během stresujícího telefonátu ji přesvědčili, aby odeslala celkem 16 plateb.

„Útok přišel ve chvíli, kdy byla pod časovým tlakem a útočníci ji neumožnili hovor přerušit ani nikoho kontaktovat. Ekonomka si během hovoru ověřovala totožnost volajících a zjistila, že jména policistů i bankéřů skutečně existují. O podvodech s falešnými bankéři věděla, o falešných policistech do té doby neslyšela,“ pokračuje ředitelka.

Zpověď ajťáka. Nechápal jsem, jak může někdo naletět, až kyberšmejdi dostali i mě

Dodala, že podvedená pracovnice pracuje v organizaci 13 let a řídila projekty za desítky milionů korun bez jediné chyby. „Policie nám potvrdila, že pokud se takový útok nepřeruší v prvních minutách, šance na obranu dramaticky klesá,“ upozorňuje Stehlíková.

Tady a teď okamžitě podalo trestní oznámení a zvýšila bezpečnost. Peníze se ale nepodařilo vrátit a hrozí, že organizace bude muset své služby omezit nebo dokonce ukončit.

Ročně podporuje přes 800 potřebných – rodiny ohrožené ztrátou bydlení, děti ze sociálně vyloučených lokalit, dospívající bez zázemí i lidi bez domova. Tady a teď provozuje programy pomoci včetně školské sociální práce přímo na partnerských školách, mentoringu středoškoláků nebo jediné svépomocné skupiny pro ženy se zkušeností s bezdomovectvím v Plzni.

„Pokud nezískáme finanční pomoc, budeme muset služby omezit nebo ukončit. V regionu neexistuje organizace, která by naše klienty převzala v takové komplexnosti,“ říká ředitelka.

Organizace proto spustila transparentní dárcovskou výzvu na platformě Darujme.cz. „Pomáhali jsme druhým 20 let. Teď potřebujeme pomoc my,“ stojí v úvodu sbírky.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Dejvická ulice

Dejvická ulice

Prodej stromků v Praze 6-Dejvicích v Dejvické ulici.

vydáno 3. prosince 2025  17:59

Mariánské náměstí

Mariánské náměstí

Vánoční trh na Mariánském náměstí.

vydáno 3. prosince 2025  17:59

Biatlon v Östersundu 2025: V kolik startují čeští biatlonisté a kde je sledovat?

Tereza Voborníková finišuje ve sprintu v Novém Městě na Moravě.

Nová sezona Světového poháru v biatlonu je již v plném proudu. Ve švédském Östersundu jsou po týmových disciplínách na programu individuální závody. Podívejte se v kolik a kde české závodníky...

3. prosince 2025  17:23

Zastupitelé návrhy aktivistů nepřijali. Situace okolo Bedřišky je dál na mrtvém bodě

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Městští zastupitelé ve středu několik hodin debatovali s příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v ostravských Mariánských Horách a Hulvákách o jejím osudu. Ostravský spolek Fiducia vyzval k...

3. prosince 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chinaski vyráží po 3 letech na turné. A vychází jim album, na kterém hraje i orchestr Českého rozhlasu

Chinaski mají za sebou rok plný oslav 30. výročí kapely.

Kapela Chinaski má za sebou rok, během kterého se soustředila především na velkolepé oslavy 30 let na scéně. Speciální program předvedla nejprve návštěvníkům dvakrát ve vyprodané O2 areně v Praze a...

3. prosince 2025  17:22

Biatlon v Östersundu: Premiérový individuální závod mužů, bodovali 2 Češi

Michal Krčmář v akci během mužské štafety na Světovém poháru v biatlonu ve...

Dnešním odpolednem pokračoval SP v biatlonu ve švédském Östersundu. Na programu byl vytrvalostní závod mužů. Lepší střelecké podmínky přinesly umístění na bodech pro české závodníky.

3. prosince 2025  17:19

Některé památky na Vysočině budou o adventu mimořádně přístupné

ilustrační snímek

Některé zámky na Vysočině o víkendu nabídnou speciální adventní program. Mimořádné prohlídky přes zimu uzavřených objektů budou i o následujících víkendech. V...

3. prosince 2025  15:41,  aktualizováno  15:41

Trutnov kvůli nové legislativě opět přesunul ohňostroj, bude u centra UFFO

ilustrační snímek

Půlnoční ohňostroj k příchodu nového roku organizovaný trutnovskou radnicí bude nakonec u společenského centra UFFO na náměstí Republiky. ČTK to dnes řekl...

3. prosince 2025  15:36,  aktualizováno  15:36

Liberec očekává, že na nepedagogické pracovníky bude muset doplatit až 30 mil.Kč

ilustrační snímek

Liberec očekává, že na mzdy nepedagogických pracovníků bude muset ze svého rozpočtu příští rok doplatit 20 až 30 milionů korun, tedy skoro desetinu těchto...

3. prosince 2025  15:34,  aktualizováno  15:34

NSZ zamítlo stížnost Jiřikovského z bitcoinové kauzy proti jeho obvinění

ilustrační snímek

Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) zamítlo stížnost Tomáše Jiřikovského z bitcoinové kauzy proti jeho srpnovému obvinění z legalizace výnosů z trestné...

3. prosince 2025  15:33,  aktualizováno  15:33

Brno plánuje obnovu lesoparku Akátky, který ovlivní stavba tunelu Vinohrady

ilustrační snímek

Podobu brněnského lesoparku Akátky po výstavbě dalšího úseku velkého městského okruhu určí architektonicko-krajinářská soutěž. Její vyhlášení dnes schválili...

3. prosince 2025  15:30,  aktualizováno  15:30

S výjezdy žáků do ciziny pomůže v Ústeckém kraji Dům zahraniční spolupráce

ilustrační snímek

V Ústí nad Labem se dnes otevřela regionální kancelář Domu zahraniční spolupráce. Pomáhat bude školám, muzeím, knihovnám a dalším institucím v Ústeckém kraji s...

3. prosince 2025  15:19,  aktualizováno  15:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.