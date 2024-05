Oslava narozenin Karla IV.

Plzeň

Festival stepu

Jubilejní 10. ročník Plzeňského festivalu stepu se koná od čtvrtka v Plzni. Ještě v sobotu 11. května zve na mimořádnou show pod širým nebem. Na venkovním jevišti U Branky předvedou dopoledne ukázky svého umění stepařská studia a skupiny z Česka, Polska, Německa a Švýcarska. Odpoledne proběhne ve Studiu DEPO2015 otevřený workshop pro veřejnost, kde bude možné vyzkoušet si step na vlastí kůži. Vrcholem bude velká Stepařská show od 19 hodin v Měšťanské besedě s hvězdami mezinárodní scény.

Benefiční koncert

V neděli 12. května se ve Velké synagoze v Plzni odehraje dobročinná akce ChvÁla šansonu Pocta životu. Přinese nejen umělecký zážitek, ale i zapojení do projektu Život v kufříku. Hlavním bodem večera bude koncert šansonů francouzských a českých ikon tohoto žánru v podání zpěvačky Ály Ptáčníkové a klavíristky Veroniky Ptáčkové. Poctu života podtrhne i její výstava. Cílem koncertu je podpořit aktivitu Život v kufříku a jejím propojením s plzeňským novorozeneckým oddělením Mulačovy nemocnice.

Deskohraní na Krašovské pro děti i dospělé

V neděli 12. května proběhne v rámci Víkendů na Krašovské Deskohraní, akce plná zábavy a her pro celou rodinu. Na zájemce čeká spousta druhů deskových her se zaměřením jak pro děti, tak i pro dospělé. Chybět nebude ani občerstvení po celou dobu akce. Otevřeno je od 14 do 18 hodin.

Klatovy

Zahájení turistické sezony s cirkusem i hudbou

Město Klatovy v sobotu slavnostně zahajuje turistickou sezónu a to velkolepým programem na náměstí Míru. Program začíná v 9 hodin a vystoupí na něm dechová hudební skupina Gloria, cirkusové seskupení Bratři v tricku, Muzikály naruby, zatančí Diamond Dance a ZUŠ Dance Klatovy a vrcholem dne bude vystoupení Václava Noida Bárty. Součástí programu je zvýhodněné vstupné do klatovských památek – Vlastivědné muzeum dr. Hostaše, Černá věž, katakomby, Barokní lékárna a pavilon skla PASK.