Akrobaté na jeřábech, rocková kapela a světelné efekty. Plzeň slaví

Jaroslav Nedvěd
  9:42
Plzeň si v letošním roce připomíná, že jí před deseti lety patřil titul Evropské hlavní město kultury 2015. Největší oslavy vypuknou už tento pátek a potrvají až do neděle. Třídenní velkolepá show, která se odehraje na náměstí Republiky a v sadovém okruhu historického centra města, bude nabitá hudbou, divadlem, akrobacií a světelnými efekty.
Vyvrcholením oslav v Plzni bude vystoupení španělsko-francouzsko-britského...

Vyvrcholením oslav v Plzni bude vystoupení španělsko-francouzsko-britského uskupení s akrobaty na jeřábech a rockovou kapelou. | foto: Toby HawkesMAFRA

Plzeň si od pátku do neděle připomene časy, kdy získalo titul Evropské město...
Plzeň si od pátku do neděle připomene časy, kdy získalo titul Evropské město...
Plzeň si od pátku do neděle připomene časy, kdy získalo titul Evropské město...
Plzeň si od pátku do neděle připomene časy, kdy získalo titul Evropské město...
19 fotografií

Dramaturgem akce je Jiří Suchánek. Ten byl v roce 2015 šéfem obecně prospěšné společnosti Plzeň 2015, která měla program projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 na starost.

Ústřední částí programu bude představení Muaré Epereince 12. a 13. září. „Vystoupí španělsko-francouzsko-britské uskupení s akrobaty na jeřábech a rockovou kapelou. Lidé tedy uvidí kombinaci těchto dvou světů s poctivou rockovou muzikou se světelnými efekty a do toho se budou vynořovat akrobati zavěšení na konstrukcích jeřábů,“ popsal Suchánek.

Program

pátek a sobota, náměstí Republiky a sadový okruh

  • 18:00-18:30 Začátek akce
  • 18:30-19:30 The Rackers, koncert pop-rockové belgické kapely
  • 20:00-21:00 Picto Facto, představení Lampadophores s průvodem obřích loutek sadovým okruhem
  • 21:00-22:00 Muaré Experience, akrobatická show španělské skupiny Voalá Station a koncert rockové skupiny Duchamp Pilot

neděle, náměstí Republiky program v režii Divadla J. K. Tyla

  • 18:00 Začátek akce
  • 18:10-18:50 Opera
  • 18:50-19:30 Činohra
  • 19:30-19:40 host TUTOcirk
  • 19:40-20:10 Balet
  • 20:15 Slavnostní přípitek
  • 20:30-20:40 Činohraní
  • 20:40-21:55 Muzikál

Ten prohlásil, že se jedná o špičkovou show, která je osvědčená a má úspěch všude na světě.

Páteční a sobotní večer zahájí koncert skupiny The Rackers. Energická kapela z belgického Monsu, který byl v roce 2015 sesterským městem Plzně v projektu EHMK, rozehřeje diváky svižným brit-popem a rockem s prvky elektronické hudby.

Poté přijdou na scénu dvě světové umělecké formace, které se v Česku představí vůbec poprvé. Centrem města se bude potulovat francouzské pouliční divadlo Picto Facto s představením Lampadophores, kombinujícím svítící nafukovací loutky se živou hudbou a zpěvem.

Ve stínu katedrály pak oslavy vyvrcholí dechberoucím vystoupením MuaréExperience. Španělská akrobatická skupina Voalá Station s akrobaty zavěšenými nad hlavami návštěvníků představí v Plzni působivou akrobatickou a hudební komediální show, jejíž součástí bude i rockový koncert skupiny Duchamp Pilot.

Nedělní program proběhne v režii Divadla J. K. Tyla, které propojí všechny své umělecké soubory. Diváky čeká podmanivá směs operních árií, výběr z nejúspěšnějších muzikálů, okouzlující baletní scény i činohra, která mluví jazykem melodramu. Organizátoři slibují, že na jeviště přijdou nejen emoce a energie, ale především nadšení z tvorby – od zkušených sólistů až po mladé talenty. Speciálním hostem, který se zapojí do programu, bude TUTOcirk.

Program Live divadlo představí Divadlo J. K. Tyla jako živý a proměnlivý organismus, který dýchá pro své město. Zcela unikátní bude zapojení obou orchestrů – operního i muzikálového, které budou hrát živě z prostoru divadla. Jejich zvuk i obraz budou přenášeny formou video přenosu na náměstí Republiky, čímž vznikne jedinečné technologické propojení scénického umění a prostoru.

Tento inovativní přístup nabídne divákům mimořádný zážitek, který překračuje hranice klasického divadelního formátu.

9. března 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Nejvyšší soud dal dvěma mužům šanci na odškodnění od státu za délku konkurzu

Nejvyšší soud dal dvěma mužům novou šanci na odškodnění od státu za délku konkurzního řízení se společností Joint Invest Action. Konkurz trval přes 20 let....

11. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Populace Ústeckého kraje se za první pololetí snížila o 3014 lidí

Populace Ústeckého kraje se v první polovině letošního roku snížila o 3014 lidí, k 30. červnu v regionu žilo 805.342 obyvatel. Údaje dnes zveřejnil Český...

11. září 2025  10:07,  aktualizováno  10:07

Populace Ústeckého kraje se za první pololetí snížila o 3014 lidí

Populace Ústeckého kraje se v první polovině letošního roku snížila o 3014 lidí, k 30. červnu v regionu žilo 805.342 obyvatel. Údaje dnes zveřejnil Český...

11. září 2025  10:07,  aktualizováno  10:07

NÚKIB: Počet kybernetických incidentů v ČR se v srpnu lehce snížil

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) evidoval v srpnu v ČR 16 kybernetických incidentů, oproti červenci o sedm méně. NÚKIB o tom...

11. září 2025  10:04,  aktualizováno  10:04

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Karlovarském kraji ubylo za první pololetí roku 1546 obyvatel

V Karlovarském kraji ubylo za první pololetí 1546 obyvatel. Víc lidí zemřelo, než se narodilo, další ubyli stěhováním. V kraji žilo na konci června 291.649...

11. září 2025  9:56,  aktualizováno  9:56

Moravskoslezskému kraji ubylo v prvním pololetí 4875 obyvatel, nejvíce v ČR

Moravskoslezskému kraji ubylo v prvním pololetí 4875 obyvatel, nejvíce v Česku. V kraji zemřelo o 3029 lidí více, než se v něm narodilo. O 1846 obyvatel pak...

11. září 2025  9:53,  aktualizováno  9:53

Na Vysočině ubylo v prvním pololetí 2090 obyvatel, nejvíc kvůli stěhování

Na Vysočině ubylo v prvním letošním pololetí 2090 obyvatel, větším dílem to způsobilo stěhování. Narodilo se také méně dětí, než bylo zemřelých. Počet...

11. září 2025  9:51,  aktualizováno  9:51

Obyvatel jižní Moravy za pololetí ubylo o 3432 na 1,225.911 lidí

Počet obyvatel Jihomoravského kraje se za šest měsíců letošního roku snížil o 3432 lidí na celkových 1,225.911 obyvatel. Na poklesu se podílel nejen přirozený...

11. září 2025  9:49,  aktualizováno  10:25

Hradeckému kraji v pololetí ubylo 2271 lidí, více lidí zemřelo i se vystěhovalo

Počet obyvatel Královéhradeckého kraje v letošním prvním pololetí klesl o 2271 na 553.652. V kraji za leden až červen více lidí zemřelo, než se narodilo,...

11. září 2025  9:49,  aktualizováno  9:49

Samostatně programující AI, výdělečný open-source nebo web podle nové evropské legislativy: Konference PragVue 2025 láká webové vývojáře na žhavá témata

11. září 2025  11:25

Dva kilometry lesem s baterkou. Noc v horách boří pověry a mýty o netopýrech

Odchycené netopýry si děti braly do rukou a vypouštěly je zpět do noční krajiny. Speciální program připravili pracovníci České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON) u Ledové jeskyně nedaleko...

11. září 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Zrádná záměna. Žena si spletla borůvky s jedovatým rulíkem, skončila v nemocnici

Záchranáři zasahovali v Pavlově u Mohelnice na Šumpersku, kde seniorka v lese sbírala borůvky a omylem požila několik plodů jedovatého rulíku zlomocného, který je podobný. Ženu se podařilo...

11. září 2025  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.