Osmdesátiletý řidič zemřel při nárazu do zábrany na kruhovém objezdu za Plzní

Osmdesátiletý řidič zemřel v pondělí odpoledne po nárazu do betonové palisádové zábrany na kruhovém objezdu u Štěnovic za Plzní. Havaroval z dosud nezjištěných příčin, řekla dnes ČTK mluvčí policie Barbora Kunešová.
"Zemřel na místě. Pro přesnou příčinu smrti byla nařízena soudní pitva a byl vyžádán odběr krve," uvedla. Příčinu a okolnosti nehody policisté vyšetřují. Osobní automobil jel od Plzně. Havaroval na silnici II. třídy v Dobřanské ulici, která byla téměř tři hodiny uzavřena.
Podle informací ČTK záchranáři nevyloučili zdravotní indispozici muže před nárazem do stěny.
V Česku v pondělí zemřeli při nehodách na silnicích čtyři lidé, pokračuje tak nepříznivý trend posledních dnů.