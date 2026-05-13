Osobnost loutkáře Skupy představí v Plzni hra S.K.U.P.A.

Osobnost loutkáře a výtvarníka Josefa Skupy představí v sobotu v Plzni hra S.K.U.P.A., kterou pro plzeňské Divadlo J. K. Tyla (DJKT) napsal dramatik Milan Šotek. Inscenace není strohým životopisem duchovního otce loutek Spejbla a Hurvínka, ale spíše hrou s prvky kabaretu a revue s písničkami, která s nadsázkou zachycuje Skupovu komediantskou duši i statečnost v dramatických chvílích 20. století, řekl dnes novinářům šéf činohry DJKT Štěpán Pácl. V režii Radovana Lipuse ztvární Skupu herec Michal Štěrba.
S.K.U.P.A. neboli Scénické Kurikulum Unikátního Plzeňského Artisty je součástí dramaturgické linie, která se zaměřuje na hry napsané pro DJKT o slavných osobnostech spojených s městem či s regionem. Divadlo už dříve uvedlo například hru o průmyslníku Emilu Škodovi nebo o malíři novozélandských Maorů Bohumíru Lindauerovi.
"To, co Skupu proslavilo u nás a ve světě, Spejbl a Hurvínek, naprosto zastiňuje jeho všechny ostatní talenty. Skupa byl obrovský výtvarný talent - byl to kreslíř, malíř, grafik, ale zároveň byl velice schopný organizátor, inovátor, produkční, tvůrčí duch, výrazná osobnost 20. a 30. let 20. století v Plzni. Jako mladý člověk sem přinášel čerstvý moderní vítr a docela úspěšně tu vířil vody, což ne vždy bylo všem po srsti, ať už za protektorátu nebo i později. A ta inscenace nahlíží na Josefa Skupu tak komplexně, že vidíme, co za tím jeho úspěchem vlastně stálo," řekl Pácl.
Dramaturgyně Dana Hlaváčová připomenula, že Skupa zažil habsburskou monarchii, nacismus i socialismus. "Byl schopen vzdorovat opravdu velice dramatickým a nepříznivým vlivům," uvedla. Za své kritické skeče byl za války vězněn v nacistické věznici v Drážďanech.
"Snažil jsem se přiblížit ducha jeho nestárnoucího humoru, který mu pomáhal obstát i v nejtěžších dobách. Půdorys hry tvoří revue, Skupův oblíbený žánr. Právě tahle forma mi umožnila zachytit podstatné okamžiky jeho života zkratkou, s nadhledem a slovní hravostí, které jsou mu vlastní," uvedl Šotek, současný šéf činohry Národního divadla Brno.
Režisér Lipus vidí inscenaci jako divadelní portrét mimořádného muže. "Tohle není žádný pomník. Zajímá nás Skupa jako člověk všestranný, odvážný, vynalézavý, spojený s Plzní i s tímto divadlem. Připomínáme osobnost, která stojí za Spejblem a Hurvínkem, ale jejíž život a význam jsou mnohem širší, než si dnes běžně uvědomujeme," dodal.
Kromě Štěrby v inscenaci hrají Martin Stránský, Jaroslav Matějka, Josef Nechutný, Marek Mikulášek, Matyáš Greif, Petr Urban, Apolena Veldová, Veronika Pichlerová a Kamila Šmejkalová. Inscenační tým doplňuje skladatel Jan Matásek, scénograf Marek Zákostelecký a kostýmní výtvarník Tomáš Kypta.