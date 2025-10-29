Lékař, pedagogové i dirigent. Plzeň ocenila významné osobnosti města

„Tyto výjimečné osobnosti svým životem, prací a nadšením přispívají k rozvoji našeho města a k jeho dobrému jménu. Každý z nich dokazuje, že úspěch nevzniká náhodou, ale z odhodlání, pracovitosti a víry v to, co děláme,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.
Pečeť města Plzně získávají osobnosti, které se zasloužily o rozvoj města, jeho propagaci, ochranu jeho práv a zájmů. Milena Majerová ji dostala za rozvoj a modernizaci Sportovního gymnázia Plzeň, které vede už více než tři desítky let.
„Její práce se zrcadlí ve vynikajících sportovních výsledcích žáků na republikových i mezinárodních soutěžích. Pod jejím vedením se řada studentů dostala do reprezentace České republiky,“ připomněl primátor.
|
Japonský dirigent Chuhei Iwasaki zval krajany do Plzně na pivo i hudbu
Držitelem ocenění se stal i Chuhei Iwasaki, který od roku 2021 působí jako šéfdirigent Plzeňské filharmonie. „Dirigent je jediný člen orchestru, který nevydává zvuk. Bez skvělých členů Plzeňské filharmonie bych neměl co dělat. Beru to tak, že to je ocenění pro celý náš tým,“ sdělil při přebírání ocenění Chuhei Iwasaki.
Miroslavu Holečkovi cenou město Plzeň poděkovalo za dlouholeté působení ve funkci rektora, za celoživotní práci ve vědě i za pedagogickou činnost.
„Je krásné předávat znalosti, ale i to, že se vyplatí hrát fér a poctivě,“ uvedl Holeček, který dnes působí jako zástupce ředitele pro rozvoj Výzkumného centra nových technologií univerzity.
|
Novým rektorem plzeňské univerzity bude Miroslav Holeček
Posouvá hranice poznání
Cena města Plzně, jež je udělována za významná vědecká či umělecká díla na základě rozhodnutí plzeňských zastupitelů, patří od 28. října do rukou Jiřího Ferdy, přednosty Kliniky zobrazovacích metod Fakultní nemocnice Plzeň a proděkanovi Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy.
„V oblasti moderní medicíny, vědy a vzdělávání přesahuje jeho práce dalece regionální rámec. Zachraňuje lidské životy a posouvá hranice poznání,“ zdůvodnil Zarzycký.
|
Agresivní nádor neznamená menší šanci na vyléčení. Naopak, říká radiolog
Profesor Jiří Ferda patří mezi přední české i světové radiology. Klinika zobrazovacích metod Fakultní nemocnice Plzeň, kterou budoval a vede, patří k předním evropským i světovým pracovištím v tomto oboru medicíny.
Jako proděkan plzeňské lékařské fakulty připravil rovněž nové vzdělávací programy jak pro studenty medicíny, tak pro posluchače oboru Radiologická asistence. „V Plzni jsem se narodil a prožil zde celý život. Jsem velký patriot. Plzeň totiž vždy byla konzervativním městem, z něhož vycházeli ti nejlepší lidé a díla,“ řekl Jiří Ferda.