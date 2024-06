Vzácné relikvie po dědovi předal dál, za odměnu se sveze v konvoji

František Polívka před mnoha lety přijel v jeepu k řemeslníkovi v plzeňské části Doubravka a tam se náhodou potkal s mužem, který se ho mezi řečí zeptal, jestli by neměl zájem o nějaké věci vztahující se k osvobozování západních Čech a Plzně americkou armádou na jaře 1945.

Minulý týden se setkal s Janem Staškem, který mu před pár dny zavolal, jestli by nechtěl pár zajímavých věcí, které zdědil po dědovi. Při povídání se dobrali k tomu, že dárcův děda Jiří Stašek byl téměř s jistotou mužem, který Polívku oslovil u řemeslníka.

„On mi tehdy napsal adresu na papírek, ale já ho ztratil. Jen jsem si pamatoval, že v adrese bylo číslo šest a říkal, že nebydlí daleko,“ vzpomínal František Polívka.

Jan Stašek mu potvrdil, že dědeček skutečně bydlel v domě se šestkou a navíc jeho oblíbenou byla restaurace, před kterou se dědic potkal s členy historického klubu.

Proč si Jan Stašek věci po dědovi nenechal? „Vrátil jsem se po sedmi letech z Anglie, na Slavnostech svobody jsem byl teď dva roky za sebou. Ale nejsem typ člověka, který by do toho šel úplně naplno, i když svezení v konvoji v jeepu by se mi líbilo. Na webu jsem hledal vojenské kluby, koho oslovit, komu by věci po dědovi udělaly největší radost. Když jsem viděl stránky Klubu třetí armády Plzeň a že mají štáb, rozdělené funkce, říkal jsem si, že to jsou skuteční fanoušci. Stejná krevní skupina, jako byl děda Jiří. Proto jsem je oslovil,“ popsal.

Ve velké tašce přinesl knihu o osvobození Plzně ze začátku devadesátých let minulého století, která je cenná desítkami vlastnoručních podpisů válečných veteránů, kteří Plzeň osvobozovali. Dárce souhlasil, aby tuto knihu jeho jménem a jménem už nežijícího dědečka věnovali Pattonovu muzeu v Plzni.

Historikům předal také americkou uniformu, kterou jeho děda nosíval na akce, brožury a reprodukce historických fotografií i obrázky z dědovy cesty do Normandie. Vytáhl i tašku přes rameno s kovovou láhví, se stále uzavřenou plechovkou se sušeným mlékem, které fasovali američtí vojáci, i další relikvie.

Příští rok na jaře členové spolku splní Staškovi přání svézt se v hlavním průvodu vojenské techniky při plzeňských slavnostech. Měl by jet v jednom z aut Klubu třetí armády jako člen posádky.

