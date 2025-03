V Otěšíně na Plzeňsku se chytil do želez kocour. Tlapku, která visela už jen na kůži, mu veterinářka amputovala. Zvíře trápení nepřežilo. | foto: Spolek Kočičí svět

Kocoura našli za vsí v neděli 9. března večer. Policisté ho ze želez vyprostili a předali starostovi, který mu sháněl veterinární pomoc. Protože ale žádná veterinární pohotovost v kraji není, obrátil se o pomoc na předsedkyni spolku Kočičí svět Vlastimilu Suchou.

Ta mu dala tip na veterinární ordinaci v Přešticích, kde se zvířeti v pondělí začali věnovat. Zhruba pětiletý kocour byl ale ve zbídačeném stavu, byl dehydrovaný, anemický. Noha, kterou měl v železech, mu visela jen na kůži, kosti byly rozdrcené, svaly pohmožděné. Packu mu proto amputovali.

„Musel neskutečně trpět, prožít velkou bolest, v železech musel být několik dní. Jak se snažil dostat ven, vylámal si drápy, ulámal zuby a vnitřnosti měl hnuté,“ popsala Vlastimila Suchá. „Viděla jsem už hodně, ale tohle bylo moc,“ kroutila hlavou předsedkyně spolku.

Po operaci se zdálo, že Štístko, jak kocoura pojmenovali, je z nejhoršího venku. „Začal vrnět a tlapičkovat. Ráno byl dokonce poprvé v záchodě,“ radovala se kočičí ochránkyně.

V pátek se ale jeho stav zhoršil, byl podchlazený, apatický a sotva zvedal hlavu. Ani teploměr mu nezměřil teplotu. I když ho převezli zpátky na veterinu, kde ho umístili do vyhřívaného kyslíkového boxu a dostal infuze, uhynul. „Jeho tělíčko dostalo strašně zabrat. Už měl i pána, který si ho chtěl adoptovat. O to je to smutnější,“ uzavřela.

Podle jedné obyvatelky Otěšič nejde o první případ, kdy se kočka chytila do želez. Tehdy ale zvíře, i když přišlo o nohu, se samo dostalo z pasti a přežilo. Policii případ tehdy nikdo nenahlásil.

Štístkem se ale policie už zabývá. „Šetříme veškeré okolnosti případu,“ potvrdila policejní mluvčí Eva Červenková. Zatím nebyla stanovena právní kvalifikace.