Oto Klempíř: „Už se nikdy nikým nenechám zlomit.“

Existuje spousta muzikantů, které vyhodili z kapel. Ale nikdy se to nestalo z politických důvodů?
V roce 1989 jsme zvonili ze všech sil klíči za svobodnou politickou soutěž a za právo říkat si bez postihu svůj názor. Teď to vypadá, že tahle základní svoboda pro určité skupiny lidí přestala platit. To, že tu skupinu tvoří lidé, se kterými jsme vytvořili za více než 30 let spoustu výborné muziky a zažili hodně srandy, zamrzí. Ale nic s tím nenadělám. Najednou se objevili Motoristé sobě, a přestože mám za sebou docela dost kampaní, věděl jsem, že se jedná o stranu, jejíž nabídku kandidovat v jejich barvách do Sněmovny bych přijal.
Ať to stojí, co to stojí…
V životě jsou horší věci, než je vyhazov z kapely, kterou jsem pomáhal budovat a měl nemalý podíl na tom, kam se dostala. Jednou kdysi zlomili za totality na krátkou dobu mladého kluka. Ale jednoho dne jsem své zlomení razantně ukončil a řekl si, že už se nikdy nikým zlomit nenechám.
Jak si vysvětlujete, že vláda, která prosazuje Green Deal, schválila systém EU ETS 2 a brojí proti spalovacím motorům, před volbami zdůrazňuje, jak zlevnily pohonné hmoty?
Když jde o to plnit díky motoristům státní kasu, vládě nafta a benzín nevadí.
O roli lídra Motoristů v Plzeňském kraji jste si údajně řekl?
Ano, protože je pro mě strašně zajímavý kraj. Geograficky je vklíněný do Německa, jedná se o geostrategicky mimořádně důležitý průmyslový kraj vzdělaných a pracovitých lidí – Plzeň, Klatovy, Domažlice, Tachov, Rokycany, Sušice, Stříbro, Plasy, Kralovice, Horšovský Týn, Přeštice, Kdyně, kteří se mají dobře a dělají všechno proto, aby se měli dobře i nadále. …Bude to hodně nabité, projedu celý kraj a moc se těším.
A taky jste byl v Plzni na fotbale na zápase s Karvinou a přinesl štěstí…
Viktoria doma poprvé v nové sezóně vyhrála 2:1 proměněnou penaltou ve třetí minutě nastavení. Nejsem velký fanoušek fotbalu, ale vždycky mě baví příběh. A tady se píše příběh klubu, který během posledních patnácti let vyhrál šest titulů, tedy více než Slavia a Sparta, a prosadil se v Evropě. Porazil silné kluby ze Španělska, Itálie, Belgie, v prosinci hrál vyrovnanou partii s Manchesterem United.
Největší zážitek?
Z pozice lehce poučeného fotbalového laika mě fascinovala víra tisíců fanoušků na stadionu, že nakonec Viktoria určitě zápas otočí. A říkal jsem si, jaké nervy musí mít ten kluk, který šel před nabitým stadionem kopat v nastavení tak důležitou penaltu. Nevyhrát potřetí v řadě, mohla se sezóna začít lámat na začátku nežádoucím směrem. Ale fanoušci mě uklidnili, když mi řekli, že Matěj Vydra hrál v Itálii, Belgii a také v anglické Premier League. Přesto se po návratu do Česka rozhodl pro Viktorii.
Vsadíte po vzoru Viktorie v kampani taky na silný závěr?
Jasně. I v politice se musí bojovat do poslední minuty.