Pačejov má kanalizaci za 100 mil. Kč, vodovod do všech částí a opravené rybníky

Pačejov na Klatovsku postavil kanalizaci za více než 100 milionů korun. Dokončil také vodovod do poslední z pěti místních částí a modernizoval technologie úpraven, které odstraňují hlavně radon. Na novou kanalizaci jsou připojeni všichni obyvatelé, až na pár jednotlivců, řekl ČTK starosta Pačejova Jan Vavřička (STAN). Obec se 750 obyvateli vyčistila a opravila pět ze čtyř svých rybníků. Jeden nový postavila a poslední teď bude revitalizovat.
"Tento měsíc se bude kanalizace kolaudovat. Roční zkušební provoz proběhl bez problémů," uvedl starosta. Investice podle něj ochrání životní prostředí, hlavně spodní vody. "Když se tady dělaly nové studny a vrty, tak všude byl zvýšený obsah dusičnanů a další problémy," řekl. Zároveň lidé ušetří za vývozy jímek a septiků, které jsou výrazně dražší než stočné.
Před investicí měla obec jen malou čistírnu v Pačejově-nádraží pro čtyři byty a 14 domků, teď je odkanalizovaná celá. "Postavili jsme deset kilometrů kanalizace, dvě čistírny odpadních vod a dvě čerpací stanice, protože u nás je to všude z vršku do vršku. Takže polovina kanalizace je gravitační a druhá tlaková. Musíme to tlačit na kopec a pak už to teče samo," uvedl starosta.
Obec také dokončila za šest milionů korun obecní vodovod do poslední místní části Týřovice. Už předtím doplnila technologie ve dvou úpravnách vody kvůli eliminaci radonu a dalších nežádoucích prvků.
Pačejov rovněž opravil za deset milionů Kč čtyři z pěti svých rybníků a postavil za osm milionů nový, více než hektarový lesní rybník. Zbývá mu revitalizovat poslední vodní plochu, kterou obec koupila od soukromníka ve Velešicích, kde už jeden rybník revitalizovala. Dále prošly opravou a vyčištěním návesní rybníky ve Stražovicích a Týřovicích a plocha v Pačejově.
Smyslem oprav je zadržování vody v krajině, což pomůže zajistit dostatek podzemní vody. "Rybník ve Strážovicích byl v hrozném stavu, utíkala tam voda. V Týřovicích byl prázdný, protože ji také neudržel, podobně ve Velešicích," uvedl starosta. A na místě nového rybníka mezi Pačejovem-nádražím a Pačovem-vsí byl celoročně nepřístupný mokřad.
Podle starosty byly rybníky před dokončením kanalizace vlastně obecními septiky. Většinou je napájí dešťová kanalizace, do níž lidé postupně připojovali své koupelny a záchody. "Ale teď je krásně vidět, jak se voda v rybnících čistí. My jsme tam ještě nasadili amury, aby se lépe vyčistil 'žabinec' a další rostlinstvo. Amuři to zlikvidují a je paráda to pozorovat," dodal.