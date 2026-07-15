Pacienti s roztroušenou sklerózou rehabilitují pomocí virtuální reality

Pacienti s roztroušenou sklerózou rehabilitují nově pomocí virtuální reality (VR). Systém k nácviku pohybu paží, který jim ukáže, zda cvičí správně, testují tři zdravotnická zařízení v ČR. Vznikl na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Motivuje k opakování cviků a díky zpětné vazbě pacienti okamžitě vidí pokrok, řekla ČTK mluvčí univerzity Andrea Čandová.
Lidé s roztroušenou sklerózou často přicházejí o jemnou motoriku, koordinaci i jistotu pohybu. Úspěch rehabilitace přitom podle lékařů závisí hlavně na cvičení. "Opakované provádění pohybu je pro rehabilitaci klíčové, je ale pro pacienty často monotónní. Virtuální prostředí jim pomáhá udržet pozornost a zlepšit zapojení do terapie," uvedla Kamila Řasová z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Nový systém vytvoří klientům z běžného cvičení interaktivní úkoly, například se musí hýbat po předepsané křivce nebo sbírat míčky. Pacient si nasadí brýle pro virtuální realitu a senzory umístěné na jeho těle průběžně sledují pohyb rukou, trupu i hlavy. "Software v reálném čase vyhodnocuje nejen to, zda člověk úkol splnil, ale jak správně a přesně ho provedl," řekl Libor Váša z katedry informatiky ZČU. Systém umí měřit kvalitu pohybu a podle výsledků přizpůsobit terapii potřebám pacienta.
Výhodou technologie je možnost dlouhodobého záznamu a sledování výsledků. Terapeuti tak porovnají vývoj pacienta v čase. "Nový přístup pozitivně ovlivní funkci horních končetin, stabilitu trupu a hlavně kvalitu sedu, která je pro naše klienty klíčová," řekla Kamila Voňková z Domova sv. Josefa u Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku, kde začnou technologii využívat od září.
Na účinnost systému se zaměří také nový výzkumný projekt. "Součástí jsou krevní testy a skenování mozku pacientů před a po terapii pomocí magnetické rezonance. Poměrně překvapivě předběžné výsledky ukazují, že z krve je možné poznat, kteří pacienti dostali běžnou terapii a kteří rehabilitovali ve virtuální realitě," uvedl Váša. Vývojáři uvažují o využití VR také v domácím prostředí. Systém je ale zatím určený hlavně pro zdravotnická zařízení, kde pracují vyškolení terapeuti. Virtuální rehabilitaci už testují také ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze. Na virtuální realitě se podílejí také lékaři a terapeuti ze 3. lékařské fakulty UK.