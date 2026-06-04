Památkami Plzeňského kraje jsou cihelna v Boubíně a mariánský sloup ve Stříbře

Památkami Plzeňského kraje za rok 2025, tedy nejlépe obnovenými historickými objekty, jsou strojní cihelna v Boubíně u Horažďovic na Klatovsku a zrestaurovaný mariánský sloup se sochami ve Stříbře na Tachovsku. Cihelna zvítězila v kategorii staveb a sloup získal hlavní cenu za sochy a drobnou architekturu, zjistila dnes ČTK.
Vybrala je odborná komise z 19 nominovaných, jejichž obnova či významná část byla dokončena loni. Nominace do osmého ročníku soutěže zaslaly úřady obcí s rozšířenou působností a plzeňský Národní památkový ústav.
"V soutěži oceňujeme práci těch, kteří se podílejí na zachování a ochraně cenných kulturních památek v kraji - vlastníky, projektanty, zhotovitele i restaurátory, kteří dokážou přispívat k zachování kulturního odkazu, který ocení nejen jeho obyvatelé, ale i návštěvníci, kteří k nám zavítají," uvedl při vyhlášení krajský radní Libor Picka (STAN).
Cihlářskou pec s komínem, strojovnu a sušárnu v Boubíně opravil svépomocí jejich majitel Miroslav Boček, který má vedle rodinnou farmu. Kulturní památku koupil před šesti lety od bývalého vlastníka a chce ji brzy zpřístupnit veřejnosti. "Je tam plně funkční technologie výroby cihel, která skončila v roce 1985. Od té doby areál chátral a v roce 2020 byl vydán demoliční výměr," řekl Boček ČTK.
Druhé mezi renovovanými stavbami skončily Konstantinovy Lázně na Tachovsku za devítiletou obnovu interiéru i exteriéru své Vily Käthi, která reprezentuje unikátní vilovou lázeňskou architekturu a sídlí v ní obecní úřad. Za ní skončil zámek Chudenice na Klatovsku, který patří stejnojmennému městysu, jenž se řadu let snaží o jeho záchranu a celkovou obnovu. Loni byla dokončena obnova fasád jižního a východního průčelí a zafixování a zakonzervování renesančních sgrafit.
Restaurování mariánského sloupu se sochařskou výzdobou a ohrazením, který získal druhou hlavní cenu, provedlo město Stříbro. V roce 2024 tam renovovalo sochu Panny Marie a sochy světců, loni pak monumentální barokní dílo od sochaře Lazara Widemanna dalo osadit pískovcovými sloupky spojenými kovovým řetězem.
Druhá v této kategorii skončila socha Panny Marie Immaculaty, která patří městysu Žinkovy na jihu Plzeňska. Restaurátorské práce byly zahájeny v roce 2017 a poslední loňskou etapou byla oprava sloupu s kamenosochařskými kopiemi hlav andílků a kartuší. Třetí místo získal Vladimír Lobkowicz za restaurovanou dvojici soch sv. Notburgy a sv. Isidora na ohradní zdi kostela Narození Panny Marie v Plzni-Křimicích. Barokní sochy byly v havarijním stavu s chybějícími částmi a poškozeným pískovcovým povrchem.
Ceny veřejnosti si odnesly obce z Rokycanska. V kategorii staveb Lhota pod Radčem za výmalbu interiéru kostela sv. Jakuba a Filipa, Podmokly uspěly za obnovu božích muk s restaurovanými reliéfy a vrcholových křížkem.