Památkami roku 2025 se staly areál cihelny v Boubíně a fara v Hynčicích

Památkami roku 2025 jsou areál bývalé strojní cihelny v Boubíně v Plzeňském kraji a bývalá fara v Hynčicích - Albrechtice v Moravskoslezském kraji. Ocenění za obnovu nemovitých či movitých věcí dnes v Klatovech na své konferenci udělilo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Cena patří majitelům památek z řad soukromníků, měst, církve i dalších vlastníků.
Soutěž má dvě kategorie. Mezi památkami, jejichž obnova stála více než dva miliony korun bez DPH, zvítězil areál bývalé strojní cihelny v Boubíně. V Plzeňském kraji, ale i v ČR je to patrně nejlépe dochovaná historická cihelna s autentickými provozními objekty i strojním vybavením, což z ní dělá mimořádně cennou technickou památku, stálo v přihlášce do soutěže. Celkové náklady na obnovu přesáhly 4,5 milionu korun, necelá polovina byla hrazena z dotací.
Druhé místo ve velké kategorii obsadil projekt obnovy objektu Panská sýpka - Volyně v Jihočeském kraji a na třetím místě se umístil areál hradu Štramberk s věží Trúba v Moravskoslezském kraji.
Mezi památkami s malou obnovou do dvou milionů korun bez DPH byla nejvýše oceněna obnova bývalé fary v Hynčicích na Krnovsku. V současné podobě vznikla snad ve 30. letech 18. století přestavbou staršího objektu. Na druhém místě skončila věštínská kaplička v Pošumaví - Strašín v Plzeňském kraji a na třetím místě rekonstrukce pláště fary a farní zdi v Úštěku v Ústeckém kraji.
Soutěž je vyhlašována od roku 2013. Památkami roku 2024 se staly opravená železniční stanice v Českých Budějovicích a obnova části městského domu č.p. 31 v Příboře na Novojičínsku.