Památky v Plzeňském kraji mají letos o prázdninách vyšší návštěvnost než loni

Státní památky v Plzeňském kraji mají o prázdninách zatím vyšší návštěvnost než loni. Celoroční návštěvnost je ale nižší. Letošní červenec je návštěvnicky nejúspěšnější za poslední tři roky, řekla ČTK Markéta Slabová, mluvčí českobudějovického pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ), pod nějž státní památky v Plzeňském kraji patří.
Na deset památek v péči NPÚ v Plzeňském kraji si v červenci koupilo vstupenku 59.525 návštěvníků, což je o 1,4 procenta víc než loni v červenci a o 1,2 procenta víc než v červenci 2024. Od začátku roku přišlo na památky 129.981 lidí, to je o 4,7 procenta méně než loni a o 7,7 procenta méně než v roce 2024. Návštěvnost památek v Plzeňském kraji je tradičně nižší než například v jižních Čechách. Za celý loňský rok státní památky v Plzeňském kraji navštívilo 243.740 lidí, což bylo asi o 10.000 lidí více, než kolik měl samotný zámek v jihočeském Českém Krumlově.
"První polovinu letošní sezony ovlivnilo především proměnlivé počasí během jarních měsíců i pokračující zájem části návštěvníků o zahraniční dovolené před prázdninami. Po mimořádně horkém závěru června přinesl červenec příjemnější podmínky pro výlety a spolu s pestrou nabídkou kulturních akcí a mimořádných prohlídek přispěl k opětovnému růstu návštěvnosti. Hlavní turistická sezona tak začíná dohánět slabší jaro. O celkovém výsledku rozhodne především srpen," řekla Slabová.
Nejnavštěvovanějšími památkami v kraji jsou tradičně hrady Rabí, Velhartice a Švihov na Klatovsku, vysokou návštěvnost si podle ní drží také kláštery Plasy na severním Plzeňsku a Kladruby na Tachovsku. Na největší zříceninu v Česku, šumavské Rabí, přišlo v červenci 14.953 návštěvníků, meziročně asi o tisíc více. Největší nárůst v červenci zaznamenal zámek Kozel, meziročně o 28 procent. K rostoucímu zájmu přispěly podle Slabové hlavně novinky, například na Kozlu dětské prohlídky s hraběnkou nebo gastronomické akce, které přivedly do areálu nové návštěvníky.
"Výrazně vzrostla také návštěvnost kláštera Plasy, za červenec o 21 procent. V Plasích se po několikaleté obnově otevřel nový prohlídkový okruh Sýpka s hodinovou věží, který návštěvníky zavádí do gotické kaple, historické sýpky i k unikátnímu ručně natahovanému hodinovému stroji ze 17. století," řekla Slabová.
Nejméně navštěvovaná státní památka v kraji je zámek v Červeném Poříčí. Zatím se opravuje a není celý přístupný. Od léta ale připravil v předzámčí výstavu Cestovní horečka. Když se šlechta vydala do světa, která zvedla červencovou návštěvnost meziročně o 24 procent. Pokles návštěvnosti zaznamenaly naopak zámek Nebílovy a hrad Velhartice.
Památky připravily programy i na srpen. Například zámek Manětín 8. srpna ožije barokním dnem pro rodiny s dětmi. Na hradě Velhartice se každé úterý, pátek a sobotu konají dětské prohlídky s bílou paní a každý čtvrtek prohlídky renesančního zámku s císařem Rudolfem II. Rabí 1. a 15. srpna nabídne kastelánské prohlídky, které provedou zájemce celým areálem, navštíví i běžně nepřístupná místa a seznámí je s historií hradu z pohledu každodenního provozu a péče.
Vyvrcholením letní sezony bude 22. srpna Hradozámecká noc, do níž se zapojí většina státních památek. Horšovský Týn nabídne večer inspirovaný Japonskem a příběhem hraběnky Mitsuko Coudenhove-Kalergi, Velhartice návštěvníky přenesou do atmosféry první republiky a Švihov připravil večerní program Nenasytný mnich s nočními prohlídkami, koncertem, historickými tanci a sokolnickými ukázkami.
Návštěvnost památek ve správě NPÚ v Plzeňském kraji:
objekt návštěvnost 2026* návštěvnost 2025* návštěvnost 2024* Návštěvnost červenec 2026** Návštěvnost červenec 2025** Návštěvnost červenec 2024**
Červené Poříčí 1157 1143 1363 564 454 480
Horšovský Týn 9165 9059 9035 4611 5500 3987
Kladruby 9019 10.494 10.881 3873 4225 4833
Kozel 8590 12.645 17.962 2948 2306 4625
Manětín 6711 6178 6813 2316 2189 2343
Nebílovy 3803 4466 3490 1294 1387 1327
Plasy 15.008 13.565 15.551 4889 4037 4461
Rabí 27.872 28.318 28.990 14.953 13.947 13.916
Švihov 22.822 23.530 22.430 10.670 10.764 9877
Velhartice 25.834 27.027 24.276 13.407 13.890 12.971
celkem 129.981 136.425 140.791 59.525 58.699 58.820
* návštěvnost od 1.ledna do 30. července
** návštěvnost od 1. do 30. července
Zdroj NPÚ