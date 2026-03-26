Památky v Plzeňském kraji mají nové expozice i obnovené okruhy, částečně zdraží

Nové expozice, rekonstruované prostory i obnovené okruhy připravily na sezonu státní památky v Plzeňském kraji. Hrady a zámky se otevřou 2. dubna a návštěvníky letos seznámí s tím, jak v minulosti cestovala šlechta. Celý Národní památkový ústav (NPÚ) má rozpočet menší o desítky milionů korun, jednotlivé památky si musí na provoz, údržbu a opravy vydělat třetinu nákladů. I proto se letos na některých zvedne vstupné u části základních a exkluzivních okruhů o 20 a 40 Kč pro dospělé návštěvníky, řekl dnes novinářům ředitel pracoviště NPÚ v Českých Budějovicích Petr Pavelec.
Tématem celostátního cyklu Po stopách šlechtických rodů je letos Šlechta na cestách. "Říkáme, že to, jak v 19. století šlechta cestovala, je předobraz moderního globálního turismu. My na hradech a zámcích máme celou řadu exponátů, suvenýrů, artefaktů nebo cestovních deníků a fotografií, které si vozili šlechtici v té době, kdy se rozvíjely železnice či automobilismus. A to všechno chceme lidem ukazovat," řekl Pavelec.
Například zámek v Horšovském Týně, který bude letos vlajkovou lodí projektu, obnoví od května stálou výstavu Mitsuko. Přiblíží až románový příběh hraběnky Mitsuko Coudenhove-Kalergi - první Japonky žijící na přelomu 19. a 20. století v Evropě. "Je to soubor tří místností, kde jsou věci především obrazového charakteru. Je tam porcelán, šperkovnice, obrázek, který Mitsuko sama malovala, obraz jejího pejska, soubor fotografií, ale také například na jednu sezonu z Náprstkova muzea zapůjčený egyptský sarkofág," řekl kastelán Jan Rosendorfský.
Zámek Červené Poříčí na Klatovsku připravil výstavu Cestovní horečka. Když se šlechta vydala do světa. Ukáže, jak na přelomu 19. a 20. století šlechta poznávala svět, jaké destinace vyhledávala, jaké dopravní prostředky využívala i jaké vybavení si brala s sebou.
Klášter Plasy nabídne tematické prohlídky Zámek v bílém plátně. Ukáže, co se dělo v zámecké domácnosti, když šlechta odcestovala. Lidé se dozvědí, kdy a proč se interiér zakrýval přehozy, jak a kdy se větralo, jak se v zámku uklízelo a jak se bojovalo s prachem, plísněmi či hmyzem. V Plasích také dokončí kompletní obnovu Santiniho altánu a od července se po několikaleté rekonstrukci znovu zpřístupní prohlídkový okruh Hodinová věž, který vede do dvoupatrové gotické kaple, budovy sýpek a k unikátnímu baroknímu hodinovému stroji, který se dosud ručně natahuje.
Hrad Švihov po tříletých opravách dokončí obnovu hradní kaple, jejíž interiér má novou výmalbu, restaurátorskými zásahy prošly i nástěnné malby a nově objevené zdobení tribuny, řekl kastelán Lukáš Bojčuk.
Hrad Velhartice otevře novou výstavu v hradním pivovaru, která na černobílých fotografiích ze 70. až 90. let 20. století a na současných barevných snímcích představí hrad v proměnách času. Od května hrad otevře velkou hernu zaměřenou i na středověké stavitelství s funkčním modelem středověkého jeřábu.
Zámek Nebílovy v projektu Rok dobrých mravů přiblíží proměny společenského chování od aristokratických tradic baroka až po současnost. V červenci se pochlubí svou zahradou s jednou z největších sbírek historických a anglických růží v Česku.
Loni navštívilo státní památky v kraji 243.740 lidí, o necelé procento méně než v roce 2024. Letos je v kraji o jednu památku ve správě NPÚ méně než loni. Selský statek u Matoušů v Plzni - Bolevci přešel pod Národní muzeum v přírodě se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku.