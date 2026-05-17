Parašutista chtěl přeskočit vodní plochu u Klatov, mrtvé tělo vylovili svědci

Jitka Kubíková Šrámková
  9:12
U Klatov na Plzeňsku došlo v sobotu večer k úmrtí parašutisty, který se podle policie pokusil o seskok přes vodní hladinu, jenže se mu manévr nevydařil a místo toho do vody spadl. I přes pomoc svědků, kteří muže vylovili, museli lékaři po neúspěšné resuscitaci konstatovat smrt.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

K nehodě došlo v areálu klatovského letiště. U zemřelého bude nařízena soudní pitva. Veškerými skutečnostmi události se zabývají kriminalisté z územního odboru Klatovy.

Dle dosud zjištěných skutečností vyplývá, že 34letý muž prováděl seskok přes vodní hladinu. Tento manévr ale nezvládl a spadl do vody. Byl ihned svědky vytažen, resuscitován, ale bohužel neúspěšně,“ uvedla policejní mluvčí Eva Červenková. Na místo události přijel kriminalistický výjezd s vyšetřovatelem a také koroner.

Mluvčí zdravotnických záchranářů Andrea Divišová sdělila, že muž byl svědky vytažen z vodní plochy, následně u něj probíhala za pomoci operátora záchranné služby laická resuscitace. Na místě posléze zasahovali záchranáři z výjezdových skupin včetně leteckých záchranářů, kteří pokračovali v rozšířené kardiopulmonální resuscitaci.

Zranění byla podle Divišové natolik vážná, že lékaři museli konstatovat smrt.

Policie odložila případ smrti parašutisty v Olomouci, nezvládl přistání

Není to první smrtelná nehoda na letišti v Klatovech. Parašutista z Dánska tam zemřel v květnu 2015 při takzvaném swoopingu, což je vysokorychlostní přistávání s padákem. Nezvládl tehdy závěrečnou fázi seskoku a smrtelně se zranil při nárazu na vodní hladinu. Vyplynulo to ze závěrečné zprávy Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.

