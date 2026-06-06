Patnáctý ročník Metalfestu graduje v amfiteátru Lochotín. Přijely tisíce lidí

Letos se jí účastní 25 skupin. O pomyslný předkrm festivalu se ve středu postarala proslulá švédská skupina Sabaton. „Jeli jsme na Sabaton, ale prodloužíme si pobyt i na Metalfest. Je to jeden z prvních letních festivalů a v Plzni se můžeme zabavit i ve městě. Amfiteátr není daleko od centra, takže můžeme jít i do hospody a do pivovaru ochutnat vaše slavné pivo,“ řekli tři kamarádi z polské Lodže.
Podle ředitele pořádající agentury Pragokoncert Bohemia Jiřího Darona na akci míří příznivci metalové hudby z desítek zemí.
Přijela metalová špička
„Nejvíc fanoušků přichází z Německa. Povědomí o Metalfestu je za těch patnáct let v Evropě už opravdu velké,“ uvedl. I díky jménu, které si akce vydobyla, si pořadatelé mohou vybírat i vystupující kapely. Podle něho se i letos podařilo přivézt světové špičky metalové scény. Americká skupina Antrax, která stála u zrodu speed a thrash metalu, přijela do Plzně poprvé.
Sobotní program vyvrcholí německým projektem hudebníka Tobiase Sammeta Avantasia, kombinujícího symfonický a powermetalový zvuk s prvky rockové opery. Neděle pak přinese emotivní loučení brazilské Sepultury, která na lochotínském pódiu odehraje svůj úplně poslední český koncert.
Pro fanoušky byly připravené i kempy v okolí amfiteátru, kde mohou stanovat či zaparkovat karavan.