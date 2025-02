Policista po hádce záhadně zmizel. Už tři týdny se neví, jestli je naživu

Devětačtyřicetiletý muž se ztratil v pátek 24. ledna kolem půl deváté ráno. Údajně se pohádal s manželkou. Policisté po něm okamžitě začali pátrat, protože měli obavu, že by si mohl sáhnout na život. Kolem poledne tehdy požádali o pomoc i veřejnost.

Kromě dalších kolegů a kynologů povolali vrtulník, odborníky s drony, dobrovolníky z Czech SAR Teamu a desítky dobrovolných hasičů z z České Kubice a okolí. Hned v den zmizení prohledávali Českou Kubici a okolí, druhý den pokračovali dál. V sobotu večer se všichni vrátili bez výsledku.

Do pátrání se zapojila i německá strana, protože z České Kubice je to do Německa jen pár kilometrů. Ani tam se však muže nalézt nepodařilo.

Naděje na chvilku svitla hned první den pátrání, kdy na tísňovou linku zavolal svědek, že Václav Mastný, který měl mít na sobě modré montérky a modrou mikinu, sedí na lavičce v nedaleké obci. Policisté se na místo okamžitě rozjeli, ale nebyl to on. O několik dní později jiný oznamovatel prý viděl policistu na Kdyňsku. Ani tato informace se ale nepotvrdila.

Pohřešovaný policista sloužil dlouhá léta na Karlovarsku. Před dvěma lety zachránil s kolegyní život ženě, která spadla z balkonu. Minulý rok přešel do Plzeňského kraje. Údajně mluvil o syndromu vyhoření.

„Po policistovi pátráme v rámci svých možností při běžném výkonu služby,“ informovala aktuálně policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

Devětačtyřicetiletý muž může mít na očích brýle. Je 170 centimetrů vysoký, má střední postavu, modrošedé oči a vlasy má ostřihané na krátko.