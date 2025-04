Oblíbený dětský lékař původem z Iráku poté, co opustil brány věznice, začal opět ordinovat. Do léčebny nenastoupil s tím, že prý je v zařízení plno a chtěl požádat o změnu ústavní léčby na ambulantní. Nové informace přinesl server Novinky.cz.

Pediatr nakonec nastoupil do léčebny v Dobřanech na Plzeňsku v pátek, a to až po upozornění soudu. „Museli jsme mu pohrozit, že pokud neprodleně nenastoupí do ochranné léčby, bude tam dopraven policií,“ řekl chebský soudce Petr Holub.

Jak dlouho bude muž v ústavu, záleží na postupu nápravy. „V případě pozitivního vývoje mohou lékaři podat soudu návrh na ukončení léčby či přeměny na ambulantní,“ dodal Holub.

Opakovaná selhání

Lékař řídil opilý několikrát. Zpočátku byly k němu soudy shovívavé, uložily mu podmínku, peněžitý trest či veřejně prospěšné práce. Vše se ale minulo účinkem, lékař ztratil zábrany, z výchovných trestů se nepoučil a dál řídil opilý.

Tvrdil, že alkoholem se zbavuje stresu z pracovního přetížení. Lékař má ordinace v Plané, Boru a Stříbře a v kartotéce zhruba 1500 pacientů.

Trpělivost došla soudcům vloni, kdy ho Okresní soud v Chebu poslal na šest měsíců do vězení a nařídil mu ochranné protialkoholní léčení.

Další tři měsíce navíc pak přidal tachovský okresní soud a k trestu se následně připočetlo ještě 10 měsíců z již dříve uložené podmínky, neboť jeden z prohřešků spáchal ve zkušební době.

„Každého člověka v životě potkají zátěžové situace. Bohužel u obžalovaného to vedlo k opakovanému selhání. Se stresovými situacemi se potkáváme všichni a je na nás najít tu správnou cestu je vyřešit,“ odůvodnila vloni přísnější trest samosoudkyně Okresního soudu v Tachově Michaela Řezníčková, která pediatrovi uložila trest za dvě jízdy v opilosti.