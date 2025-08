Smutné zprávy z Plzně. Zoo odvolala pátrání po pelikánovi, nedopadlo to dobře

„Dnešní příběh nemá happy end. Pohřešovaný pelikán byl před chvílí nalezen, bohužel mrtvý,“ zveřejnila ve čtvrtek kolem šesté hodiny odpoledne zoo na své facebookové stránce.

Mluvčí Zoologické zahrady města Plzně Martin Vobruba v pátek informace doplnil. „Kolem páté hodiny ho našli pod dráty vysokého napětí, zřejmě do nich narazil. Bylo to necelé dva kilometry vzdušnou čarou od zoo,“ vysvětlil Vobruba.

Pelikán bílý zmizel ze zoo ve čtvrtek kolem desáté hodiny dopoledne. „Nasadili jsme hned několik lidí, kteří jezdili po okolí a pelikána hledali. Pomáhali nám členové záchranné stanice živočichů, dronaři, ale ani ti s termovizí ho nenašli,“ popsal mluvčí.

Pelikán se nechtěl nechat lapit. Jakmile se k němu někdo přiblížil, roztáhl křídla a odletěl. I když se ho snažili s autem pronásledovat, brzy se jim ztratil z dohledu.

ZOO zveřejnila informaci o pátrání po pelikánovi na sociální síti a čtenáři ihned zareagovali. „Během chvíle o tom věděla celá Plzeň. Hodně lidí příspěvek sdílelo, také nám volali, kde ho zahlédli. Moc děkujeme všem, kteří se zapojili jak do hledání, tak do šíření zprávy,“ uzavřel Vobruba a zavzpomínal na rok 2019, kdy se ze zoo vydal na výlet samec pandy červené.

Také tehdy se obrátili o pomoc na veřejnost a zafungovalo to. Do zoo volali lidé, kteří samce zahlédli a chovatelé díky nim mohli s jistotou vyrazit do daného místa a pandu zkusit odchytit. Útěkář jim ale odolával celých 12 dní.

Plzeňská zoo chová celkem pět druhů pelikánů, má jich celkem devět.

Chovatelé naháněli pelikána mimo areál zoo naposledy v roce 2019. Tenkrát jim jeden z ptáků odletěl do osm kilometrů vzdálené Borské přehrady, kde ho nakonec lapili hasiči.