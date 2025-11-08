Srnče nepřežilo útok psa, trpící zvíře zastřelil policista. Majitelce hrozí pokuta

Oznámení o události policisté přijali po půl osmé ráno, na tísňovou linku 158 se obrátila sama majitelka uprchlého psa, která jej v danou chvíli venčila na louce mimo obydlenou oblast.
„Na místo dorazili policisté, kdy jeden z nich musel při řešení věci použít služební zbraň,“ uvedl mluvčí rokycanské policie Ondřej Hodan.
Podle serveru Krimi-Plzeň policista použil služební zbraň na základě výzvy veterináře, který byl na místo také přivolán a který zhodnotil, že zraněnému srnčeti už není pomoci.
„Pes se zakousl do mladého srnce a trhal ho tak brutálně, že se na to nedalo dívat. Rozběhla jsem se tam, chtěla jsem mu pomoct, ale pes se proti mně otočil a málem mě kousl. Naštěstí to odnesla jen mikina,“ řekla serveru svědkyně události s tím, že majitelka před útokem nechala psa během vycházky volně pobíhat a bavila se s dalším člověkem.
„Napadení srnce psem nyní řeší rokycanští policisté jako přestupek dle zákona o myslivosti, kdy hrozí pokuta až 30 tisíc korun. Použití zbraně policistou pak prověřuje odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje,“ doplnil policejní mluvčí.
Nevyloučil však, že se právní kvalifikace může po posouzení správním orgánem ještě změnit.
Původně policisté případ vyšetřovali jako přestupek podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. V takovém případě hrozí podle příslušného paragrafu zákona člověku, který nezajistí, aby jím chované zvíře nezranilo ani neusmrtilo zvíře jiného chovatele, pokuta ve výši až milion korun. V případě lesní zvěře, která nikomu nepatří, je však situace odlišná, než pokud by šlo například o napadené ovce nebo kozy.